Oggi prende ufficialmente il via a Berlino l’evento IFA 2017, che già ieri ha regalato le prime e interessanti novità sui prodotti tecnologici che vedremo nei negozi i prossimi mesi. Tra questi, come preannunciato nella news dell’Asus ZenBook Flip S, ci saranno numerosi PC portatili tra notebook, convertibili e 2-in-1 che integreranno i nuovi processori Intel Core Coffee Lake di ottava generazione.

Con prestazioni fino al 40% superiori rispetto alla precedente generazione e il doppio delle prestazioni rispetto a un sistema di 5 anni fa (dati di Intel), questi processori sono molto attesi e promettono ottime cose anche sul versante del risparmio energetico oltre che su quello prestazionale. A IFA 2017 sono stati quindi diversi i partner Microsoft che hanno presentato nuovi prodotti in salsa Coffee Lake. Ecco i principali.

Acer ha introdotto il modello Nitro 5 Spin, progettato per offrire la massima versatilità per il casual gaming. In alternativa, i consumatori possono prendere in considerazione il modello Swift 5, che offre un’elevata portabilità, fluidità nell’esperienza d’uso e stile in un notebook ultra sottile e leggero.

Il già citato Asus ZenBook Flip S combina eleganza e raffinatezza con la comodità e la versatilità di uno schermo a 360 gradi in uno spessore di soli 10,9 mm, mentre lo ZenBook Flip 14 è potente, elegante e raffinato e offre funzionalità per liberare la creatività degli utenti.

La versione aggiornata del Dell XPS 13 offre una notevole durata della batteria con ancora più potenza. E i più recenti 2 in 1 e notebook della serie Inspiron 7000 offrono un’esperienza visiva e prestazioni straordinarie in formati eleganti.

Nel mondo sempre più mobile e on demand i nuovi HP ProBook Serie 400 permettono ai professionisti di rimanere produttivi in ufficio e in viaggio, pur offrendo un’esperienza completa e senza compromessi con Windows 10. L’HP Spectre x360, ideato per i creatori di contenuti, è stato aggiornato per fornire più potenza rispetto al passato.

Il Lenovo Yoga 920 offre nuovi modi intuitivi e immersivi di lavorare ed è ancora più personalizzabile con i design delle cover Gorilla Glass in edizione limitata. Lenovo ha anche annunciato il modello Miix 520 sempre connesso, che offre agli utenti modi intuitivi per creare contenuti o immergersi nell’intrattenimento a prescindere da dove si trovino.