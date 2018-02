Al Mobile World Congress 2018 in scena in questi giorni a Barcellona Huawei ha svelato il nuovo Ultrabook MateBook X Pro, modello di fascia alta con prezzi da 1499 a 1899 euro che punta tutto sul fattore portabilità senza però trascurare le prestazioni.

Parliamo infatti di un Ultrabook spesso 1,46 cm e dal peso di 1,33 Kg, dotato di un display da 13,9’’ con risoluzione di 3000×2000 (formato 3:2) pixel e cornici ai lati davvero sottilissime (di fatto un display touch quasi borderless). In fase di acquisto si può scegliere tra processore Intel Core di ottava generazione Core i5 o i7, mentre oltre alla GPU integrata di Intel è presente anche una Nvidia GeForce MX150 con 2 GB di VRAM dedicati. La RAM è disponibile nei tagli da 8 o 16GB, mentre lo storage SSD PCIe in quelli da 256 o 512GB.

La batteria da 57,4Wh assicura secondo Huawei un’autonomia fino a 15 ore di navigazione web, che scendono a 14 ore con un utilizzo misto e a 12 ore con una riproduzione continua di video in Full HD. Huawei parla inoltre di 7,8 secondi per accedere al desktop da laptop spento e, novità curiosa, la webcam frontale da 1 MP è incassata nella tastiera e diventa attiva solo premendola, in modo che nessuno possa controllarla da remoto.

Il pulsante di accensione integra il sensore per il riconoscimento delle impronte digitali, mentre a livello di connessioni troviamo un jack da 3,5mm e due USB-C di cui una con il supporto per Thunderbolt 3. Presenti anche Wi-Fi ac MIMO e Bluetooth 4.1, mentre sul versante costruttivo il corpo in metallo è arricchito da una finitura ruvida a taglio diamantato. A bordo ci sarà infine Cortana con il traduttore offline per tradurre testi e conversazioni anche senza essere connessi alla rete.

Questi i tre modelli che arriveranno in Italia.

Processore Intel Core i5-8250U, 8GB di memoria di sistema, SSD da 256GB, scheda video NVIDIA GeForce MX150: prezzo consigliato di 1499 euro

Processore Intel Core i5-8250U, 8GB di memoria di sistema, SSD da 512GB, scheda video NVIDIA GeForce MX150: prezzo consigliato di 1699 euro

Processore Intel Core i7-8550U, 16GB di memoria di sistema, SSD da 512GB, scheda video NVIDIA GeForce MX150: prezzo consigliato di 1899 euro