Chiamate in movimento senza distrazioni

Disponibilità e prezzi

Al centro dell’attenzione i nuovi portatili. Del primo parla in modo esteso(sponsorizzato). Rispetto a questo, il modello 16 D si colloca su una fascia di prezzo inferiore ed è dedicato a chi ha necessità di smart office in movimento, ma anche a studenti e a famiglie. Dotato di processori i7-12700H o i5-12450H, a seconda del modello, è caratterizzato da uno schermo da 16 pollici in formato 16:10, per offrire una maggiore visibilità con le applicazioni da ufficio e nella navigazione web. Nonostante le dimensioni dello schermo, il peso è di soli 1,7 kg, inferiore alla media dei modelli con analoga dimensione di schermo. Nell’ottica dello smart working e del lavoro in movimento, sono numerose le funzioni utili introdotte: dalla tastiera con una corsa dei tasti di 1,5 m, per garantire il confort in scrittura, alle soluzioni AI Sound e AI Camera, che ottimizzano a diversi livelli l’uso della webcam integrata e del sistema audio. Per chi dispone di altri dispositivi Huawei, in particolare smartphone e tablet, si rivela preziosa la funzione: il portatile li riconosce immediatamente e garantisce un’interazione diretta, per esempio visualizzando sullo schermo le funzioni dello smartphone oppure utilizzando il tablet come tavoletta grafica o display esterno.Altra importante novità sono le, nuova versione delle cuffie wireless di Huawei con funzioni di cancellazione del rumore esterno, migliorate rispetto alla prima generazione. Gli auricolari, le cui dimensioni sono state ridotte del 18 percento, vengono forniti in tre colorazioni (Silver Blue, Silver Frost e Ceramic White) e con gommini in tre taglie, per adattarsi a tutte le esigenze. Il sistema Ultra-Hearing True Sound Dual Drive, composto da due altoparlanti, uno per bassi e medi e uno per gli alti, garantisce prestazioni audio eccellenti, con un volume massimo più alto rispetto a quelli dei competitor diretti. Sviluppate con Devialet, specialisti dell’audio che collaborano con Huawei dal 2019, le FreeBuds Pro 2 sono dotate di Pro Noise Cancellation, con triplo microfono, che riesce a eliminare fino a 47 dB di rumore esterno, per far sentire correttamente la voce anche quando si parla in ambienti rumorosi. La caratteristica che però spicca maggiormente è la capacità di. L’ANC intelligente 2.0 riconosce il tipo di rumore esterno ed interviene nel modo più efficace per eliminarlo, con un risultato del 35% superiore rispetto alla prima generazione, grazie anche ai quattro microfoni integrati. Inoltre, le cuffie sono dotate di, che permette di collegarle a due dispositivi contemporaneamente, inclusi quelli iOS. Non da ultimo, sonoe garantiscono fino asenza cancellazione del rumore.HUAWEI MateBook D 16 nella versione con processore i7-12700H (16GB + 512GB) di 12a generazione è disponibile in pre-ordine da oggi e fino al 11 luglio su Huawei Store al prezzo di 1.299,00 euro con in omaggio l’estensione della garanzia sul prodotto di 1 anno.

HUAWEI MateBook D 16 nella versione con processore i5-12450H (16GB + 512GB) di 12a generazione è disponibile in pre-ordine da oggi e fino al 11 luglio su Huawei Store al prezzo di 999,00 euro con in omaggio l’estensione della garanzia sul prodotto di 1 anno.

I primi ad acquistare il MateBook D 16 potranno ottenere un regalo scegliendo tra:

HUAWEI MatePad 11 (Wi-Fi 6GB+64GB);

HUAWEI FreeBuds Pro, HUAWEI Mouse Swift e HUAWEI Display 23.8’’;

HUAWEI MateView GT 27’’.

HUAWEI FreeBuds Pro 2 sono disponibili su Huawei Store al prezzo di 199,90€. Inoltre, dal 29 giugno all’11 luglio si ottengono:

30 euro di sconto con il codice AFREEBUDS

1 custodia per le HUAWEI FreeBuds Pro 2

3 mesi gratuiti di HUAWEI Video solo per i nuovi utenti e 14 giorni di prova gratuita a Qello Concert per tutti i nuovi utenti

3 mesi gratuiti di HUAWEI Music per i nuovi utenti e 3 playlist (Orchestral Music, Top Rap Italia, Hot Hits Italia)

Dal 12 luglio al 17 agosto, esclusivamente su Huawei Store, sarà possibile acquistare HUAWEI Freebuds Pro 2 e ottenere:

HUAWEI Band 7

1 custodia per HUAWEI FreeBuds Pro 2

3 mesi gratuiti di HUAWEI Video per tutti i nuovi utenti e 14 giorni di prova gratuita a Qello Concert

3 mesi gratuiti di Huawei Music per tutti i nuovi utenti e 3 playlist (Orchestral Music, Top Rap Italia, Hot Hits Italia).

