Galaxy Book S, Galaxy Book Flex e Galaxy Book Ion sbarcano in Italia

Samsung Electronics ha annunciato la disponibilità in Italia dei suoi tre nuovi laptop premium Galaxy Book S (1229 euro), Galaxy Book Flex (1429 euro) e Galaxy Book Ion (1699 euro). Questi modelli di fascia alta fanno parte del portfolio Galaxy New Computing di Samsung e segnano il ritorno del produttore coreano nel mercato dei personal computer in Italia.

Galaxy Book S

Il Galaxy Book S punta tutto su efficienza e prestazioni superiori per periodi di tempo prolungati. Monta infatti il nuovo processore Intel Core con tecnologia Intel Hybrid Technology, stacking Intel 3D Foveros e una CPU ad architettura ibrida. Il processore offre piena compatibilità con le applicazioni Windows 10, bilancia in modo intelligente i processi ad alte prestazioni durante l’utilizzo e riduce il consumo della batteria quando non è in uso, supportando le applicazioni creative, commerciali e aziendali.

Galaxy Book S dispone di una batteria che può durare fino a 17 ore e offre fino a 512 GB di spazio di archiviazione su SSD e 8 GB di RAM. Presente anche la connettività Wi-Fi 6 (Gig+), mentre il peso di 950 gr e lo spessore massimo di appena 11,8 mm ne fanno un laptop premium votato alla massima portabilità. Lo spessore così ridotto è dovuto anche al design fanless (privo di ventola), che ha permesso anche di ottenere un funzionamento particolarmente silenzioso. La modalità Outdoor del Galaxy Book S consente di aumentare istantaneamente la luminosità a 600 nit semplicemente premendo due tasti. Il display touch da 13,3’’ ha una risoluzione Full HD, mentre come connessioni troviamo due portate USB-C e un lettore microSD.

Galaxy Book Flex e Galaxy Book Ion

Galaxy Book Flex e Galaxy Book Ion sono dotati del primo display QLED al mondo su un computer portatile. La funzionalità Wireless Power Share di Samsung consente anche di ricaricare smartphone, gli auricolari wireless Galaxy Buds o dispositivi indossabili compatibili con lo standard Qi attraverso il touchpad dei laptop. Galaxy Book Flex e Galaxy Book Ion sono dotati di processori Intel Core di decima generazione (rispettivamente Ice Lake e Comet Lake) e supportano Wi-Fi 6 (Gig+) e Thunderbolt 3.

La cerniera a 360 gradi di Galaxy Book Flex consente di utilizzare il dispositivo sia come tablet che come PC, mentre con i nuovi controlli gestuali della S Pen è possibile passare rapidamente da una slide all’altra in PowerPoint durante una presentazione o riavvolgere un video che si sta mostrando agli amici con un semplice movimento della mano. È inoltre disponibile per la prima volta in assoluto su un computer portatile anche l’accesso alla vasta community PENUP, che consente agli utenti di creare e condividere facilmente i propri schizzi preferiti. Da segnalare anche i 12 GB di RAM, l’SSD (NVMe) da 512GB e il peso di 1,16 Kg.

Il Galaxy Book Ion, dotato di 8 GB di RAM e di un SSD da 256GB, è stato pensato per i professionisti in mobilità che non sono vincolati a una scrivania. La sua struttura a conchiglia ultraleggera, realizzata in magnesio, e il design estremamente sottile sono stati progettati specificamente per la portabilità, con appena 12,9 mm di spessore e un peso di meno di un chilogrammo.

