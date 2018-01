Anticipando di qualche giorno il CES 2018 di Las Vegas, sono state rilasciate le specifiche tecniche de Dell XPS 13, uno degli ultrabook da 13,3’’ più apprezzati per cura costruttiva, portabilità e prestazioni. Disponibile da oggi negli USA con prezzi a partire da 999 dollari (attendiamo dettagli per la data di uscita in Europa), il Dell XPS 13 del 2018 monta processori Coffee Lake quad-core (i5-8250U o i7-8550U), fino a 16 GB di RAM, GPU integrata Intel Graphics 620 e 128 GB di SSD su SATA3, mentre per chi sceglie il modello con SSD PCIe ha a disposizione tagli da 256 GB, 512 GB o 1 TB.

Prestazioni sicuramente elevate per un ultrabook che rimane comunque estremamente leggero (1,2 Kg) e ancora più sottile della precedente versione visto che si parla di 7,8-11,6 millimetri (PC aperto e chiuso). Per il display Infinity Edge con cornici molto sottili si può scegliere tra un Full HD (touch e non) e un 4K touch con copertura sRGB del 100%.

La batteria non rimovibile da 52WHr dovrebbe assicurare un’ottima autonomia; per i materiali la scocca è realizzata in alluminio con la parte d’appoggio del palmo della mano in fibra di carbonio, mentre la versione rose gold è in alluminio e fibra di vetro.

Non manca uno scanner di impronte digitali, mentre il parco connessioni comprende due porte Thunderbolt 3 con PowerShare e DisplayPort, una USB di Tipo C, un lettore di schede SD e un jack per le cuffie. La connettività si affida invece al Wi-Fi 802.11ac 2×2, al Bluetooth 4.1 e a Miracast, mentre la tastiera retroilluminata ha tasti dalla corsa ridotta (1,3mm). Da segnalare infine GORE, un nuovo sistema di isolamento termico che dovrebbe assicurare un’ottima dissipazione del calore.