3 PCIe 4.0 e SSD

La GPU Radeon RX 5700 è interessante, ma quando si tratta di supporto specifico per PCIe 4.0, il passaggio all’interfaccia all’avanguardia dovrebbe fornire una spinta molto più grande ai sistemi che integrano storage NVMe. Al Computex, Corsair ha presentato l’SSD MP300 Force Series, un’unità che attinge alle funzionalità di PCIe 4.0 per sbloccare la velocità. L’SSD raggiunge velocità di lettura sequenziale di 4.950 MBps e velocità di scrittura sequenziale di 4.250 MBps. Per quanto sia impressionante, l’SSD di Corsair è ancora lontano dal massimo teorico di 8GBps del PCIe 4.0.

Restando a tema, Gigabyte ha presentato un SSD PCIe 4.0 con brand Aorus con ben 8 TB di capacità.

Ma gli occhi del settore puntano sempre più in avanti: al Computex sono state annunciate anche le specifiche PCI Express 5.0, che porteranno 128 gigabyte al secondo di throughput al nostro PC … in un futuro non troppo vicino.