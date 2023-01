Addio SO-DIMM. JEDEC, il gruppoche si occupa dell’omologazione degli standard della memoria RAM, adotterà formalmente il CAMM Common Spec come prossimo standard per i moduli RAM dei laptop. Secondo Tom Schnell, membro del comitato JEDEC e Senior Distinguished Engineer di Dell, JEDEC sta elaborando le nuove specifiche per sostituire le SO-DIMM di base in uso da 25 anni. Proprio Schnell ha creato il progetto originale CAMM (Compression Attached Memory Module) per Dell lo scorso anno. Lo standard di JEDEC si baserà su tale progetto, ma è probabile che con il passare del tempo, e con l’intervento di altri produttori hardware coinvolti, sarà leggermente diverso.

Sebbene l’adozione di nuovi standard hardware possa essere problematica, con inevitabili discussioni, ritardi e tutti gli attriti del caso, JEDEC sembra averla gestita in modo abbastanza semplice. Schnell ha infatti affermato che l’adozione di CAMM è stata accolta piuttosto bene dalle circa 20 aziende del gruppo di lavoro che hanno votato a favore. “Abbiamo ottenuto l’approvazione unanime della specifica 0.5 e JEDEC punta alla seconda metà del 2023 per finalizzare la specifica 1.0, con l’uscita dei primi sistemi basati su CAMM atteso entro il prossimo anno”, ha detto Schnell.

Chi sono le aziende che hanno votato a favore? Schnell non può dirlo, perché spetta a ciascun membro rivelarlo, ma il gruppo copre un’ampia gamma di fornitori e tutti hanno votato all’unanimità e senza dissensi per l’adozione della specifica comune CAMM. Attualmente sono 332 le aziende che fanno parte di JEDEC, da Apple a ZTE, ognuna delle quali si occupa di aspetti diversi della memoria in settori diversi.

Dell ha introdotto il suo progetto CAMM nell’aprile del 2022 con l’obiettivo di sostituire il design SO-DIMM, vecchio di decenni e utilizzato finora nella maggior parte dei laptop, anche quelli più potenti di stampo gaming. L’attrattiva principale del CAMM è che consente una maggiore densità di memoria e allo stesso tempo permette di scalare a velocità di clock sempre più elevate.

Uno standard non proprietario

Quando Dell ha introdotto per la prima volta il CAMM, si è creduto erroneamente che questo fosse un design proprietario. Dell ha però dichiarato che questa non è mai stata la sua intenzione e la rapida approvazione di JEDEC sembra confermarlo. Con il CAMM in fase di elaborazione, Schnell ha delineato alcuni possibili percorsi nel momento in cui questo nuovo design sostituirà quello SO-DIMM.

La DDR6 è una strada ovvia, ma CAMM consente anche la possibilità di LPDDR6 su un modulo sostituibile. La RAM LPDDR, o DDR a basso consumo, è da tempo preferita per i laptop più piccoli e sottili e per gli smartphone proprio grazie al suo risparmio energetico. Schnell prevede una versione di CAMM che consenta di ottenere i vantaggi in termini di prestazioni e consumi di LPDDR ma in un modulo sostituibile e aggiornabile. Con l’adozione di CAMM da parte di JEDEC, questo futuro si avvicina sempre più velocemente.