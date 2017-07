Nelle scorse ore Asus ha annunciato la disponibilità in Italia di ZenBook 3 Deluxe UX490, la nuova versione del noto e apprezzato ultraportatile che si distingue per lo spessore di soli 12,9 mm e per il peso di circa 1 Kg, oltre che per il prezzo decisamente impegnativo di 1999 euro.

Parliamo comunque di portatile di fascia alta di notevole fattura, partendo dal display Full HD NanoEdge da 14” e dallo chassis in alluminio per continuare con il processore Intel Core i7-7500U di settima generazione (GPU Intel HD 620), con i 16GB di memoria RAM LPDDR3 e con l’SSD da 512GB di tipo PCI-E x4 gen 3. Il display, protetto da un vetro Corning Gorilla Glass 5, ha un contrasto dichiarato pari a 1000:1 e una copertura del 100% dello spazio sRGB.

Prestazioni insomma da classico top di gamma (manca solo una GPU discreta a voler essere pignoli), senza però rinunciare a un buon parco connessioni come dimostrano le due porte USB Type-C compatibili con lo standard Thunderbolt 3 (fino a 40Gbps) e capaci di supportare un doppio display UHK 4K. È assicurata anche la compatibilità con la docking station esterna ROG XG Station 2 nel caso si volesse utilizzare una GPU esterna per aumentare le prestazioni in ambito grafico.

La connettività è affidata all’accoppiata Wi-Fi 802.11ac/Bluetooth 4.1 e non manca il sensore per il rilevamento delle impronte digitali, con anche il supporto a Windows Hello. Da segnalare infine la tastiera full-sized, la batteria a polimeri di litio da 46Wh che dovrebbe assicurare 9 ore di utilizzo continuo e la tecnologia audio ASUS Sonic Master Premium sviluppata in collaborazione con Harman Kardon.