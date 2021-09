In un mondo del lavoro che è cambiato in modo radicale occorrono dispositivi in grado di coniugare portabilità, sicurezza e prestazioni. Eleganti e sottili, i notebook della famiglia Fujitsu LIFEBOOK U7 con Windows 10 Pro rispondono perfettamente a queste nuove esigenze. Il design accattivante, le prestazioni superiori e la connettività premium li rendono ideali per la massima produttività ovunque, in viaggio o in ufficio.

Questa modalità di lavoro nomade richiede particolare attenzione alla sicurezza. I notebook Fujitsu LIFEBOOK U7 includono diverse soluzioni di sicurezza biometrica contactless, come PalmSecure (che rileva le vene del palmo), il lettore di impronte digitali, e la fotocamera a infrarossi per il riconoscimento facciale con Windows Hello, per impedire accessi non autorizzati a notebook e dati, mentre la cover della fotocamera protegge la privacy.

Realizzati con chassis in lega di magnesio, che garantisce leggerezza e robustezza, questi notebook hanno superato i rigorosi test dello standard militare MIL-STD-810H, che vanno oltre ciò che un notebook può incontrare in una tipica giornata lavorativa. Inoltre, sono progettati per rendere la manutenzione e gli aggiornamenti più semplici grazie all’accesso diretto alle componenti interne.

