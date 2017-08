Western Digital ha annunciato il nuovo sistema di storage RAID My Book Duo. Utilizzato per il backup domestico o professionale per aziende di piccole dimensioni, questo sistema è in grado di un’enorme mole di dati in qualsiasi ambiente.

Oltre alle unità interne WD Red ottimizzate per RAID 0 o 1 che assicurano velocità di lettura sequenziali fino a 360 MB/s e a un firmware ottimizzato per RAID perfetto per i sistemi dual bay, il WD My Book Duo è dotato della gestione automatica delle operazioni dell’unità, che garantiscono l’integrità dei dati nei cicli di lettura/scrittura.

Il sistema, compatibile con PC Windows e Mac, è dotato di una porta USB Type-C, oltre che di tutti i cavi necessari a renderlo subito universalmente compatibile (supporti USB 3.1 Gen 1/3.0/2.0) e in grado di offrire una connettività ad alta velocità. L’unità di storage ha anche due porte hub USB Type-A che possono accogliere accessori aggiuntivi quali droni, action camera, lettori di schede, tastiere, mouse, drive USB oppure essere destinate alla sincronizzazione e ricarica del telefono.

L’unità di storage My Book, disponibile in sei diversi tagli da 20 TB, 16 TB, 12 TB, 8 TB, 6 TB e 4 TB, è dotata anche di password e della crittografia hardware a 256 bit AES, nonché del software WD Security integrato per mantenere i contenuti privati e al sicuro. I prezzi annunciati per l’Italia sono rispettivamente di 309, 349, 419, 559, 639 e 719 euro a seconda della quantità di storage.