Chi durante questi mesi di lockdown non ha desiderato avere un efficace sistema di videoconferenza e collaborazione a distanza?

La nuova serie corporate CP DuoBoard di BenQ parte da qui: un sistema di videoconferenza con telecamera integrata e un set di microfoni capaci di ridurre eco e rumore.

Non solo: CP DuoBoard di BenQ è un monitor interattivo e una lavagna, un set completo di tutto ciò che serve per comunicare e collaborare con facilità, anche a distanza.

Due modelli, CP6501K e CP8601K, monitor 4K UHD con schermo antibatterico: DuoBoard è la soluzione interattiva di visualizzazione all-in-one con cui la casa taiwanese risponde al rapido evolversi degli ambienti e delle modalità di lavoro.

Uno dei vantaggi di DuoBoard è la suite Collaboration+, che integra funzionalità uniche progettate per massimizzare efficienza, produttività e lavoro di squadra. Tra queste, la possibilità di affiancare due display DuoBoard per crearne uno unico, ampliando lo spazio di lavoro. Con ogni display DuoBoard è possibile eseguire e visualizzare due diverse applicazioni e/o sorgenti fianco a fianco, così come utilizzare contemporaneamente due sistemi operativi diversi (Android, iOS, macOS e Windows).

Con DuoBoard anche chi partecipa da remoto può condividere idee, annotazioni e documenti sulla lavagna, direttamente dal proprio dispositivo. È questa la collaborazione del futuro!

La forza della soluzione all-in-one DuoBoard si riflette anche sugli applicativi che BenQ ha sviluppato e integrato a questi display. Come il DMS (Device Management Solution), che consente il controllo centralizzato dei dispositivi BenQ, così che i responsabili IT riescano a gestire i display anche da remoto, e l’AMS (Account Management System), che permette la gestione degli account multi-utente e le impostazioni personalizzate dei dispositivi. Con AMS gli utenti saranno in grado di accedere al proprio profilo e al proprio spazio cloud con facilità, semplicemente avvicinando la propria tessera al sensore NFC sul display.

Scopri di più su: https://www.benq.com/en-us/business/ifp/cp8601k.html