Lo storage del PC è qualcosa a cui non si pensa spesso a livello di manutenzione, anche perché funziona o non funziona e non ha bisogno di un costante aggiornamento software come nel caso dei driver della scheda grafica. Può però capitare che bug o altri problemi rendano necessario l’aggiornamento del firmware ed è proprio quello che vi consigliamo di fare se possedete un SSD Samsung 980 Pro da 2 TB.

Come infatti riporta nel dettaglio Puget Systems, questo modello in particolare soffre di un problema che blocca improvvisamente l’unità in modalità di sola lettura. Se si tratta dell’unica unità del sistema o di quella che contiene il sistema operativo, il computer è (in termini tecnici) fregato.

Fortunatamente l’ultimo aggiornamento del firmware rilasciato da Samsung risolve il problema. Anche se le altre unità della serie Samsung 980 Pro con capacità diversa non sembrano essere interessate dal problema, potrebbe essere una buona idea aggiornarle comunque al firmware più recente. Il firmware aggiornato si scarica e si installa direttamente dal software Samsung Magician.