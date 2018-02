Per rispondere alla crescita esponenziale del panorama dell’Internet of Things (IoT) e delle applicazioni d’avanguardia Fast Data, Western Digital ha presentato nell’ambito del Mobile World Congress 2018 di Barcellona i nuovi SSD NVMe PC SN720 e PC SN520. Entrambi utilizzano firmware e controller proprietari (non meglio specificati) insieme alle memorie NAND 3D Western Digital.

La nuova architettura NVMe utilizzata dalle nuove unità è rivolta soprattutto ai produttori di dispositivi IoT, computing device, PC 2 in 1 ed embedded e sistemi di monitoraggio per acquisire e trasformare in tempo reale enormi quantità di dati per le smart city all’avanguardia, smart home e i personal data. Cisco GCI stima che, entro il 2021, circa 850 zeta byte (ZB) di dati saranno generati da persone, macchine e oggetti.

“La richiesta di PC ad alte prestazioni continua ad aumentare, grazie a nuove applicazioni come la realtà virtuale e l’intelligenza artificiale, così come la richiesta nel settore gaming, editing in 4K e molto altro ancora” ha dichiarato Bob O’Donnell, Presidente di TECHnalysis Research. “Questo spinge i produttori di PC ad assicurarsi che i propri sottosistemi di archiviazione siano in grado di soddisfare questi requisiti con tecnologie come le interfacce NVMe e le unità SSD flash ad alta velocità. Stiamo assistendo anche ad una crescita simile della richiesta di piattaforme di archiviazione in molti altri campi come le applicazioni IoT nel settore manifatturiero, medico, della videosorveglianza ed altro ancora.”

Gli SSD PC SN720 di Western Digital, dotati di una garanzia di 5 anni, saranno presto disponibili presso partner autorizzati selezionati nelle versioni da 256 GB, 512 GB, 1 TB e 2 TB con fattore di forma M.2 2280 single-sided. Questo prodotto offre velocità di lettura/scrittura sequenziali fino a 3.400 MB/s e 2.800 MB/s.

I Western Digital PC SN520 avranno invece tagli di storage da 128 GB, 256 GB e 512 GB e, grazie alla massima flessibilità di progettazione e a uno dei più bassi requisiti energetici del settore, saranno disponibili con form-factor M.2 2280, M.2 2242 o M.2 2230.