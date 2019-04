Intel Optane H10: Optane e NAND QLC in un unico modulo

La combinazione della tecnologia Intel Optane con la tecnologia Intel NAND 3D QLC in un singolo modulo M.2. Ecco Intel Optane H10.

Intel ha divulgato nuovi dettagli sulla memoria Intel Optane H10 con storage a stato solido, soluzione che combina, in un unico modulo M.2, la reattività superiore della tecnologia Intel Optane con la capacità di storage offerta dalla tecnologia Intel NAND 3D Quad Level Cell (QLC).

La combinazione della tecnologia Intel Optane con la tecnologia Intel NAND 3D QLC in un singolo modulo M.2 consente l’utilizzo della memoria Intel Optane anche nei notebook sottili e leggeri e nei desktop di dimensioni ridotte, come i PC all-in-one e i Mini PC. Inoltre questo nuovo prodotto offre anche un livello superiore di prestazioni rispetto alle tradizionali unità SSD NAND 3D Triple Level Cell (TLC) oggi disponibili, eliminando così la necessità di un dispositivo di storage secondario.

Le piattaforme per dispositivi portatili Intel Core serie U di ottava generazione dotate di memoria Intel Optane H10 con storage a stato solido saranno disponibili tramite i principali OEM a partire da questo trimestre. Secondo Intel con tali piattaforme gli utenti saranno in grado di:

Aprire documenti fino a 2 volte più velocemente durante il multitasking

Avviare videogame il 60% più rapidamente durante il multitasking

Aprire file multimediali in modo fino al 90% più veloce durante il multitasking

Le unità SSD con memoria Intel Optane sono più veloci rispetto alle unità SSD NAND nella maggior parte dei casi di utilizzo comuni in PC client. Le piattaforme basate su tecnologia Intel con Intel Optane memory si adattano alle attività quotidiane, ottimizzando le prestazioni delle operazioni più frequenti dell’utente e le applicazioni più utilizzate. Con modelli che arrivano fino a 1 TB di storage totale, la memoria Intel Optane H10 con storage a stato solido offre la capacità di cui gli utenti hanno bisogno per le app e i file attuali, e anche per il futuro.

La memoria Intel Optane H10 con storage a stato solido sarà disponibile in questi tagli: 16 GB (memoria Intel Optane) + 256 GB (storage), 32 GB (memoria Intel Optane) + 512 GB (storage) e 32 GB (memoria Intel Optane) + 1 TB (storage).

“Questo è un esempio del nostro approccio alla memoria e allo storage, che libera tutta la potenza delle piattaforme Intel in un modo che nessun altro è in grado di offrire” ha dichiarato Rob Crooke, Senior Vice President di Intel e General Manager del Non-Volatile Memory Solutions Group.