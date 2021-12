Contradata e Cincoze DI-1000: sistemi embedded di nuova generazione

Contradata ha annunciato i nuovi sistemi embedded Cincoze DI-1000. Dotati di CPU 8th gen. Intel Core Whiskey Lake-U, con un TDP di soli 15 W, questi sistemi offrono elevate prestazioni a fronte di un consumo energetico estremamente basso e sono quindi ideali per applicazioni in ambienti con spazio limitato che richiedono compattezza, bassi consumi, espandibilità, supporto di temperature operative da 40 a 70°C, ampio range di tensione in ingresso da 9 a 48 VDC e flessibilità di montaggio. La nuova serie DI-1100 si colloca come soluzione ottimale per vari tipi di applicazioni tra cui robot autonomi, uso a bordo dei veicoli e monitoraggio ambientale.

Questi nuovi sistemi integrano processori Intel Core i3, i5, i7 Whiskey Lake-U di ottava generazione adatti per applicazioni AIoT, con prestazioni quad-core ad alta velocità e supporto per memorie DDR4 SO-DIMM 2400 MHz fino a 32GB. Il basso consumo energetico di 15 W rende la serie DI-1100 ideale per lo sviluppo di sistemi AGV (Automated Guided Vehicle) e AMR (Autonomous Mobile Robots) grazie al compromesso tra consumi e prestazioni che consente di ridurre i tempi di ricarica.

ADV Il perimetro aziendale oggi passa dalla casa dei dipendenti HP Wolf Security - Metà dei dipendenti usa il PC anche per scopi personali e il 30% lascia che venga utilizzato da altri famigliari. La tua cybersecurity è pronta per le sfide del lavoro remoto? LEGGI TUTTO >> Metà dei dipendenti usa il PC anchee il 30% lascia che venga utilizzato da. La tua cybersecurity è pronta per le sfide del lavoro remoto?

Tutte le versioni della serie integrano un socket mSATA e una cava per HDD/SSD da 2,5″ hot-swap per espandere facilmente lo spazio di archiviazione. L’area di manutenzione, accessibile dal pannello frontale, dispone di due slot per schede SIM per consentire ad esempio rilevazioni di posizionamento GPS tramite rete mobile. La doppia SIM consente inoltre al veicolo di viaggiare tra aree supportate da diversi provider di rete e non perdere mai la connessione, un fattore chiave per la piena implementazione dell’IoV (Internet of Vehicles).

Le connessioni I/O native dei computer embedded DI-1100 includono 2x GbE, 4x USB 3.2, 2x USB 2.0, 2x RS-232/422/485, 1x HDMI, 1x DisplayPort e 1x VGA. La gamma di opzioni di espansione include due slot Mini PCIe interni per moduli di trasmissione wireless e i moduli CMI, CFM e MEC di Cincoze per integrare funzionalità quali I/O digitali, Power Ignition, Multi-LAN e Power-over-Ethernet (con connessioni RJ45 o M12). Questa selezione offre tutto il necessario per diversi ambienti operativi e vari dispositivi periferici. La custodia in alluminio estruso dissipa efficacemente il calore, mentre per applicazioni in ambienti senza particolare ricambio d’aria è prevista una ventola esterna opzionale.

I sistemi DI-1100 sono molto compatti. Misurano infatti solo 203 mm (L) x 142 mm (P) x 66,8 mm (A) e prevedono montaggio a parete, montaggio laterale, guida DIN e VESA, oltre ad aver superato una serie di certificazioni internazionali tra cui MIL-STD-810G, EN50155 (solo EN 50121-3-2), E-Mark e molte altre per un’integrazione semplificata in molti scenari applicativi.