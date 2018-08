Quando la capacità di memoria offerta dai nostri telefoni e computer non basta più, ci sono diverse opzioni di archiviazione tra cui scegliere. Innanzitutto possiamo affidarci a servizi di cloud storage come Dropbox o iCloud di Apple; possiamo investire in un disco a stato solido (SSD); oppure possiamo acquistare un hard disk esterno, in grado di gestire le esigenze di archiviazione della maggior parte degli utenti.

I dischi rigidi esterni sono un modo sicuro, semplice e sempre più economico di memorizzare i propri dati, senza vincolarsi con un piano di abbonamento di un servizio di cloud storage. Gli hard drive possono gestire terabyte di dati, quindi sono un buon investimento nel tempo. Inoltre, se si sta per cambiare il proprio PC o smartphone, sono utili per memorizzare facilmente i file e trasferirli al nuovo dispositivo.

Qui vi presentiamo i cinque migliori hard disk esterni oggi disponibili sul mercato.

1. Seagate

Seagate è un player consolidato sul mercato dei dischi rigidi e offre una vasta gamma di opzioni per soddisfare diverse esigenze di archiviazione. È possibile acquistare dispositivi con capacità che vanno da 1 TB fino a 6 TB.

Tra le versioni più vendute su Amazon c’è il modello da 2 TB, adatto per PC, console Xbox e Playstation. Il dispositivo supporta il trasferimento veloce dei dati e offre una garanzia di due anni.

2. Buffalo Ministation

Buffalo è conosciuta per i dispositivi di archiviazione affidabili e a prezzi accessibili. Uno dei suoi prodotti più venduti su Amazon è la Buffalo Ministation. Offre 1 TB di spazio di archiviazione, ma sono disponibili altre opzioni per chi necessita una maggiore capacità di memoria.

Il dispositivo è compatibile con Mac e PC e viene fornito con una custodia antiurto brevettata per prevenire la perdita di dati dovuta a danni accidentali.

3. LaCie

LaCie Porsche Design è un’altra ottima scelta per l’archiviazione portatile. E’ disponibile con diverse capacità, da 1 TB fino a un massimo di 5 TB.

Il modello rappresenta l’ultima frontiera della tecnologia dei dischi rigidi, grazie all’ottimizzazione delle porte USB-C e USB-A e alla connettività più veloce, ed è particolarmente adatto per gli utenti Macbook.

4. WD Elements 1TB

Gli hard disk WD Elements rappresentano un’ottima scelta e offrono capacità di storage da 1 TB fino a 4 TB, oltre alle opzioni più “leggere” da 500 GB e 750 GB.

Tra i più venduti su Amazon c’è il modello da 1 TB. Le unità portatili sono compatibili con Mac e Windows.

5. ADATA HD710 Pro

ADATA HD710 Pro è un disco rigido esterno impermeabile e antiurto. E’ disponibile nelle versioni da 1 TB, 2 TB, 3 TB e 4 TB.

È compatibile con Mac, Windows e Linux e viene fornito con una garanzia di tre anni.