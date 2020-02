Cincoze P2100: nuova serie di PC industriali fanless

La nuova serie di sistemi embedded PC fanless Cincoze P2100 comprende i modelli P2102 e P2102E, che possono essere utilizzati come modulo PC e combinati con varie tipologie di display per la realizzazione dei Panel PC serie Crystal.

Contradata ha presentato la nuova serie di sistemi embedded PC fanless P2100, sviluppata dalla propria rappresentata Cincoze e distribuita in esclusiva in Italia. La serie P2100 comprende i modelli P2102 e P2102E. Il primo è un PC fanless industriale estremamente sottile. mentre il secondo è l’evoluzione espandibile del primo. Entrambi i sistemi possono essere utilizzati come modulo PC e combinati con varie tipologie di display per la realizzazione dei Panel PC serie Crystal, basati sull’innovativo brevetto Cincoze Convertible Display System.

I sistemi P2102 e P2102E sono basati sui processori di ottava generazione Intel Core U-Series che offrono prestazioni elevate a fronte di consumi ridotti: fino a 4 core, frequenza fino a 4.1GHz e TDP di soli 15 Watt. Grazie alla grafica integrata Intel UHD 620, i sistemi possono inoltre pilotare fino a 3 display in maniera indipendente.

Con uno spessore di soli 41,5 mm, P2102 è sottile e facile da installare in ambienti con spazio limitato. Uno slot M.2 2230 E Key e due slot full-size Mini PCI Express consentono agli utenti di espandere il sistema con funzionalità quali la connettività wireless. È inoltre presente un set I/O di base con 2 porte LAN GbE, 3 USB 3.2 Gen2, 2 USB 2.0, 4 RS-232/422/485 e 16 Digital I/O isolati.

Per ulteriori esigenze d’espansione è disponibile la versione P2102E, che offre in aggiunta uno slot PCI o PCI Express. Infine la tecnologia CFM (Control Function Module) consente di implementare funzionalità aggiuntive tra cui Power-over-Ethernet e Power Ignition. Grazie alla tecnologia CDS (Convertible Display System) e alla compatibilità con svariati modelli di display, l’introduzione della serie P2100 è accompagnata da oltre 24 nuovi modelli di Panel PC modulari della serie Crystal.