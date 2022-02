Chrome OS Flex può trasformare un vecchio PC in un Chromebook

Google descrive Chrome OS Flex come una versione più recente della sua tecnologia CloudReady in grado di svecchiare i PC più “anziani”, sebbene non manchino alcune limitazioni di un certo peso.

Google ha rilasciato Chrome OS Flex, un modo per prendere vecchi laptop Windows e MacBook e sostituire il sistema operativo trasformandoli in Chromebook. È uno sviluppo interessante dati i severi requisiti hardware di Windows 11, che potrebbero lasciare legioni di vecchi PC a prendere polvere quando Windows 10 smetterà di essere supportato da Microsoft nel 2025.

Sebbene Google definisca Chrome OS Flex un progetto instabile e in early-access, il concetto di fondo è a dir poco intrigante. Invece di smaltire un vecchio PC che si sta avvicinando alla fine del suo ciclo di vita, potete trasformarlo in un Chromebook. Google ha lanciato il nuovo sistema operativo sul sito Chrome OS Flex dedicato, anche se dovrete registrarvi con un’email per ricevere le istruzioni per il download.

Sembra che Google abbia sviluppato Chrome OS Flex per un duplice scopo: un modo per i consumatori di provare i vantaggi dei Chromebook e un modo per le aziende di valutare quanto bene i Chromebook possono essere gestiti. Ad esempio, una flotta aziendale di Chrome OS Flex può essere gestita con Chrome Enterprise Upgrade. Se tutto ciò suona familiare, non vi sbagliate; Google ha infatti acquistato CloudReady alcuni anni fa e ha utilizzato il lavoro di quell’azienda come un modo per trasformare i laptop in Chromebook. Google descrive CloudReady come una versione precedente di Chrome OS Flex, tanto che aggiornerà automaticamente i dispositivi CloudReady a Chrome OS Flex quando quest’ultimo potrà contare su una versione stabile e definitiva.

Tradizionalmente, molti utenti sfruttavano il loro vecchio laptop per riciclarne dei componenti o sostituivano Windows con una versione di Linux “più leggera”. Ora Google offre loro un’opzione aggiuntiva: sostituire Windows con Chrome OS e godersi i vantaggi di quel sistema operativo ottimizzato. Questo è un punto importante da ribadire: Chrome OS Flex non esegue infatti Chrome OS in una finestra o in un ambiente virtualizzato, come le nuove app Android per Windows, ma sostituisce Windows e tutti i suoi file.

In una pagina di supporto, Google afferma che Chrome OS Flex sarà una versione più limitata di CloudReady, almeno per ora. Non consentirà ad esempio alcuni accessi a livello di sistema attualmente disponibili su CloudReady Home Edition, tra cui l’accesso alla riga di comando tramite shell e l’accesso alla riga di comando tramite teletype (TTY).

Inoltre, l’attuale versione di questo sistema operativo è ancora in accesso anticipato sul canale di sviluppo e potreste quindi riscontrare una certa instabilità. Google sottolinea anche il fatto che installare Chrome OS Flex su un vecchio PC potrebbe significare che utilizzerete Chrome con una tastiera che non è stata progettata esplicitamente per questo OS; di conseguenza alcune funzioni potrebbero non funzionare o potrebbero comportarsi in modo errato.

L’installazione di Google Chrome OS Flex è simile all’installazione di Windows 11 tramite il supporto di installazione su un nuovo PC. Avrete quindi bisogno di una chiavetta USB con 8 GB o più di spazio disponibile, mentre per i requisiti hardware del PC si parla di almeno 4 GB di RAM, 16 GB di storage e di un qualsiasi processore a 64 bit (praticamente qualsiasi modello prodotto dopo il 2000). Tuttavia, ci sono alcune restrizioni a livello di GPU, visto che i chip grafici Intel GMA 500, 600, 3600 e 3650 non soddisfano gli standard minimi previsti da Chrome OS Flex.

Google ha già pubblicato un elenco di modelli certificati (PC Windows e Mac) per Chrome OS Flex e accanto a molti di essi è riportato un disclaimer che avvisa di problemi più o meno gravi in cui si potrebbe incorrere, sebbene Google non specifichi di cosa si tratti esattamente.

Ci sono poi da considerare altri limiti di Chrome OS Flex, tra cui l’impossibilità di utilizzare le app Android e Google Play, oltre alla mancanza di supporto di Parallels Desktop. Google non può inoltre gestire gli aggiornamenti del firmware sui dispositivi Chrome OS Flex, né può fornire funzionalità di avvio verificate. PC ARM? Nemmeno. Nonostante ciò vale la pena provare, soprattutto se stavate per buttare via il vostro vecchio e logoro Laptop o siete semplicemente curiosi di scoprire come funzioni un Chromebook senza comprarne uno.