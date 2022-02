Chrome OS Flex: la nuova arma di Google per il dominio dei desktop

Alla scoperta di Chrome OS Flex, nuovo sistema operativo made in Google con cui è possibile convertire qualsiasi vecchio sistema Windows o Mac in un dispositivo Chrome OS completamente funzionante.

Quando è stato lanciato nel 2010, Chrome OS era un sistema operativo semplicissimo, progettato per fungere da portale per il Web e poco altro. Il software non aveva desktop, barra delle applicazioni e a pochissimo in termini di impostazioni. Era essenzialmente solo una finestra del browser a schermo intero.

Passando rapidamente al 2022, Chrome OS è una soluzione informatica completa e straordinariamente raffinata. Tra la continua espansione della piattaforma e la rapida evoluzione del modo in cui tutti utilizziamo i computer, i Chromebook sono ora un’opzione davvero pratica e spesso vantaggiosa per l’uso aziendale, personale e relativo all’istruzione. Il trucco ora per Google, in particolare sul fronte professionale, è convincere le aziende a rinunciare all’abitudine di Windows e provare effettivamente Chrome OS.

Parte di questa sfida è colmare le lacune con il modo in cui alcune aziende si avvicinano ancora all’informatica. Mentre Chrome OS potrebbe essere in grado di gestire il 95% delle esigenze di un’organizzazione tipica, molte realtà aziendali fanno ancora affidamento su programmi legacy che funzionano solo in ambiente Windows. Quindi, poco più di un anno fa, Google ha escogitato un modo per gestire la cosa e offrire alle aziende la possibilità di eseguire app Windows all’interno di Chrome OS praticamente senza alcuno sforzo.

Ma l’altra parte della sfida consiste nel fatto che fare un salto completo verso un’altra piattaforma è un cambiamento scoraggiante e anche costoso, specialmente quando la maggior parte delle aziende ha scorte di vecchi sistemi Windows ancora funzionanti che ormai prendono solo polvere.

È proprio qui che entra in gioco Chrome OS Flex, un sistema operativo che rende facilissimo convertire qualsiasi vecchio sistema Windows o Mac in un dispositivo Chrome OS completamente funzionante che viene aggiornato ogni quattro settimane (proprio come un normale Chromebook). Per di più il software necessario è completamente gratuito e disponibile per l’uso da parte di aziende, scuole e utenti consumer.

Alla scoperta di Chrome OS Flex

Se seguite l’ecosistema Chrome OS da molto tempo, il concetto alla base di Chrome OS Flex dovrebbe esservi familiare. Chrome OS Flex, infatti, è essenzialmente un’evoluzione di una configurazione software di terze parti chiamata CloudReady. CloudReady utilizza il codice open source Chromium di Google per creare un ambiente simile a Chrome OS che può essere applicato a qualsiasi vecchio computer e aggiornato regolarmente.

In quanto progetto non ufficiale e non associato a Google, CloudReady presentava però alcune inevitabili limitazioni, non essendo in grado ad esempio di riprodurre video da Netflix o da alcuni altri servizi di streaming senza ricorrere a soluzioni alternative abbastanza complesse. Alcuni servizi Google, come Drive e Maps, non hanno sempre funzionato come previsto nell’ambiente CloudReady e nemmeno il sistema Powerwash per il ripristino di un dispositivo Chrome OS era disponibile. Le stesse funzionalità standard di Google come Assistant, che è diventato una parte fondamentale del pacchetto di produttività dei Chromebook, mancavano del tutto sui computer convertiti in CloudReady.

Nel dicembre del 2020, tuttavia, Google ha acquisito la società dietro CloudReady. Chrome OS Flex è il risultato di quell’acquisizione: una nuova versione “Googleizzata” di CloudReady dotata di integrazione nativa con il resto dell’ecosistema Google. E, a partire da oggi, chiunque può scaricare il nuovo software, caricarlo su un’unità USB e farlo funzionare su qualsiasi vecchio sistema Windows o Mac (ma solo i modelli Intel) in pochi minuti.

Chrome OS Flex offre quasi tutti i vantaggi di un Chromebook completo, in altre parole, senza i costi o gli impegni associati. Tutto ciò di cui avete bisogno è un sistema Windows o Mac e circa cinque minuti per effettuare la transizione e dare una vita completamente nuova al vostro vecchio dispositivo esistente. Ed è immediatamente riconoscibile da chiunque abbia mai utilizzato un Chromebook.

Chrome OS Flex vs Chrome OS

La cosa più affascinante di Chrome OS Flex, anche più del suo predecessore CloudReady, è infatti quanto sia incredibilmente simile l’esperienza alla configurazione standard di Chrome OS. A prima vista, in particolare, la maggior parte delle persone probabilmente non noterebbe alcuna differenza tra i due sistemi. Anche Chrome OS Flex viene aggiornato alla stessa cadenza di Chrome OS standard e tutti i dispositivi che eseguono Chrome OS Flex possono essere gestiti insieme ai normali Chromebook tramite lo strumento Google Workspace Admin.

Dal punto di vista di Google, chiunque utilizzi Chrome OS Flex sta chiaramente diventando più coinvolto nell’ecosistema generale di Google e in tutti i servizi che lo popolano. E sebbene il software stesso sia gratuito, è probabile che le aziende e le scuole continuino a investire sia in Workspace, sia nei futuri dispositivi Chromebook per poter contare sull’esperienza gestita all-in-one di cui fa parte anche Chrome OS Flex.

Detto questo, nonostante tutte le sue somiglianze, un computer con a bordo Chrome OS Flex mancherà di alcuni dei vantaggi che otterreste con un sistema Chrome OS a tutti gli effetti. Fondamentalmente, non è possibile che un dispositivo convertito abbia lo stesso modello di sicurezza end-to-end che un Chromebook può offrire, visto che con quest’ultimo il processore e l’hardware verificato fanno tutti parte dello stesso pacchetto.

Oltre a ciò, i computer Chrome OS Flex al momento non sono in grado di accedere al Google Play Store e di usufruire delle app Android. Su questo versante Google potrebbe presto cambiare idea, ma nell’attuale versione early-access di Chrome OS Flex (in pratica una beta) si deve rinunciare a questa parte importante dell’esperienza fornita da Chrome OS. Anche la già menzionata compatibilità con le app di Windows non sarà disponibile nell’ambiente Chrome OS Flex, il che potrebbe essere però una buona cosa. Dopotutto perché dovremmo convertire un PC Windows in Chrome OS Flex per poi eseguirvi sopra delle app Windows?

Resta il fatto che l’esperienza di base di Chrome OS Flex è già oggi qualcosa di assolutamente concreto e per molti certi vantaggioso, con in più gli aggiornamenti per i dispositivi convertiti che continueranno più o meno indefinitamente, purché l’hardware associato sia in grado di supportare Flex. Ufficialmente Google, proprio come ha fatto CloudReady, ha stilato un elenco di dispositivi certificati per Chrome OS Flex con le “date di scadenza” del supporto completo, ma potete installare Flex su qualsiasi computer anche se non è in quell’elenco e quindi continuare a ricevere aggiornamenti. Google semplicemente non può garantire la piena compatibilità al di fuori dei dispositivi e delle date in quell’elenco.

Google tiene anche a sottolineare che una volta che Chrome OS Flex uscirà dall’attuale fase di test e passerà a uno versione completamente stabile, tutti gli utenti CloudReady esistenti riceveranno un aggiornamento over-the-air che li farà passare senza problemi dalla versione più recente di CloudReady all’equivalente build di Chrome OS Flex.

Solo il tempo ci dirà se Chrome OS Flex raggiungerà l’ambizioso obiettivo che Google si è posta quando ha acquisito CloudReady, ma la definizione stessa di cosa sia un Chromebook potrebbe comunque espandersi in modo esponenziale. Invece di essere un computer creato e venduto esplicitamente per eseguire Chrome OS, un Chromebook potrebbe essenzialmente diventare un qualsiasi un computer su cui è installato Chrome OS. In pratica, convertire un vecchio sistema Windows o Mac in un Chromebook dovrebbe essere quasi l’equivalente di acquistare un nuovo computer con Chrome OS.

E ciò significa che le persone (e forse la cosa più importante, le aziende) potrebbero prendere un vecchio computer Windows o Mac che non usano più e trasformarlo in un Chromebook completamente funzionante in grado di ricevere gli aggiornamenti ufficiali di Google, il tutto con costi minimi, ampi vantaggi e ben pochi rischi od ostacoli degni di nota.

Potenzialmente, insomma, Chrome OS Flex, rappresenta un enorme balzo in avanti per Chrome OS e la sua capacità di invadere il dominio del desktop computing, specialmente in ambiti come le aziende e le scuole dove una semplice gestione semplificata è essenziale e i vecchi computer che prendono solo polvere sono in abbondanza.