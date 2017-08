I laptop Chromebook con sistema operativo Chrome OS continuano a guadagnare terreno (soprattutto negli USA) in ambito educational, grazie ai loro prezzi aggressivi e alla loro semplicità di utilizzo. Google però è intenzionata ad aumentarne la diffusione anche in ambito aziendale e già ora diversi modelli come il Chromebook HP 13, il Chromebook Acer 14 e Chromebook Lenovo Thinkpad 13 hanno caratteristiche tali da renderli portatili molto interessanti e versatili anche in ambito enterprise.

Proprio su questo versante Google ha annunciato nelle scorse ore l’offerta Chrome Enterprise, un servizio in abbonamento (si parte da 50 dollari all’anno per ciascun Chromebook) per gestire questi dispositivi in azienda con molte funzionalità in più rispetto a Chrome OS liscio.

Alcune delle feature offerte agli admin permettono ad esempio di configurare da remoto le estensioni di Chrome, di installare le applicazioni Android sui Chromebook compatibili, di connettere le stampanti di rete, di abilitare l’accesso ai network e di gestire gli aggiornamenti del sistema operativo, il tutto con anche il supporto a Microsoft Active Directory e a VMware Workspace ONE, supporto 24/7 e prevenzione furti.

Per quanto riguarda l’arrivo del servizio in Europa, bisognerà attendere ancora un po’, ma proprio oggi Google terrà un webinar su Chrome Enterprise accessibile anche dall’area EMEA registrandosi a questa pagina.