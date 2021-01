CES 2021: l’hardware per PC più intrigante e innovativo

6 HP Elite Dragonfly Max

HP Elite Dragonfly Max è un laptop aziendale creato per i tempi in cui viviamo, quando tutti lavorano da remoto e fissano per ore le loro webcam durante le videoconferenze. Il dispositivo pesa circa 1,2 chili e la cerniera a 360 gradi offre grande versatilità per spostare comodamente il proprio spazio di lavoro. Per le videoconferenze offre telecamere ad alta risoluzione, microfoni extra e funzionalità audio ottimizzate con l’intelligenza artificiale.

Come laptop aziendale è dotato di funzionalità di sicurezza e prestazioni aggiuntive, oltre a un modulo Tile integrato per la tracciabilità. È uno dei laptop più belli che abbiamo visto, con una scelta di colore blu o nero iridescente e splendide opzioni per il display.