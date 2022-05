Stampa di produzione: per Canon, personalizzazione fa rima con automazione

“È molto bello poter tornare a incontrare clienti, partner e amici in presenza dopo due anni di incontri a distanza”, ci dice Giuseppe D’Amelio, D&PS Planning Marketing & Innovation Director che abbiamo incontrato nello stand di Canon Italia alla fiera Print4All, tenutasi la scorsa settimana a Fiera Milano.

Questi due anni hanno in effetti sottoposto l’intera filiera della stampa a prove impegnative. “In un momento in cui non ci si poteva incontrare di persona e i canali digitali sono cresciuti enormemente, chi aveva investito sull’automazione software necessaria a raccogliere la domanda in modo strutturato attraverso canali web, per esempio con il Web2Print, si è trovato pronto a cogliere le opportunità che si sono presentate sia in ambito B2B, sia in quello B2C”, afferma. “Gran parte del lavoro si è spostata verso piccole produzioni con una forte personalizzazione, che se non sono supportate dall’automazione rischiano di diventare antieconomiche”.

Personalizzazione e automazione stanno anche avendo un ruolo cruciale nella creazione di campagne di comunicazione multicanale, che possono permettere alle aziende di differenziarsi e spiccare sulla bolgia di comunicazioni solo digitali a cui tutti siamo quotidianamente sottoposti.

Uno dei crucci dell’e-commerce sono i carrelli non chiusi. Il cliente mette alcuni prodotti nel carrello, ma per qualche motivo non conclude l’acquisto. Tipicamente, il negozio gli manda un’email per invitarlo a terminare la procedura, che però si perde tra le decine di email commerciali che si ricevono. “Immaginate invece di poter spedire a casa del cliente una brochure con un’offerta specifica proprio per i prodotti che aveva selezionato”, ci dice Marco Dusi, Professional Print & Services Marketing Manager di Canon. È evidente che un’attività di questo tipo non può che essere automatizzata.

La soluzione di Canon, presentata al pubblico in Italia proprio a Print4All, è la imagePRESS V1000, nuova macchina digitale a colori a foglio singolo A3 che copre un gap che tra il segmento low production della imagePRESS 900 e il segmento medio alto della V10010. La imagePRESS V1000 è in grado di stampare 100 pagine al minuto anche al variare della grammatura della carta, che può andare da 52 a 400 grammi. Le funzioni di automazione includono il monitoraggio da remoto e la manutenzione predittiva.

Stampa digitale e automazione hanno anche permesso agli operatori di settore di assorbire meglio le assenze del personale malato o sottoposto a isolamento e quarantena, al contrario della stampa offset che richiede più manodopera qualificata e manutenzione.

E a proposito della formazione di personale qualificato, Canon ha anche dato il via insieme al partner tecnologico Acer al progetto formativo “Come Back Brighter” presso la Nuova Accademia di Belle Arti: 10 studenti divisi in quattro gruppi lavoreranno allo sviluppo di un progetto di campagna grafica integrata che sfrutti le possibilità creative offerte dai colori fluorescenti disponibili sui plotter grafici Canon imagePROGRAF GP, il tutto grazie alle attività mentoring, consulenza e al supporto tecnologico di Canon e Acer.