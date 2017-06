Alla WWDC 2017 dei giorni scorsi Apple ha annunciato, tra le varie novità, anche l’upgrade degli iMac, che rispetto all’ultima revisione hardware del 2015 hanno guadagnato i nuovi processori Intel Core Kaby Lake di settima generazione e soprattutto le nuove GPU AMD Radeon Pro della serie 500.

Proprio queste ultime hanno fatto compiere ai nuovi iMac un salto prestazionale notevole rispetto ai modelli precedenti, con un miglioramento che in certi casi, stando ai test effettuati da John Poole, sviluppatore di Primate Labs, ha toccato addirittura il +80%.

Le prove effettuate con i nuovi iMac hanno considerato infatti anche funzionalità legate all’elaborazione delle immagini, alle simulazioni fisiche e ai classici rendering. Come potete vedere qui sotto, i test OpenCL hanno visto primeggiare il nuovo iMac top di gamma, dotato di una AMD Radeon Pro 580 con 8 GB di VRAM e di processore Intel i7 Quad-Core con clock fino a 4.2GHz e Turbo Boost a 4.5GHz.

I quasi 117000 punti hanno spazzato via la concorrenza sia del nuovo iMac con GPU AMD Rwadeon Pro 575, sia del MacPro di fine 2013 dotato di una AMD FirePro D700, mentre il nuovo iMac con AMD Radeon Pro 570 si è posizionato quarto con quasi 90000 punti.

Nei test multi-core invece il nuovo iMac top di gamma è in terza posizione, superato solo dal MacPro del 2013 con processore Intel Xeon E5-2697 a 12 core e dal MacPro con Intel Xeon E5-1680 a 8 core ma riuscendo a fare meglio del MacPro con Intel Xeon E5-1650 a 6 core. In ogni caso anche in questa classifica il nuovo iMac supera il precedente top di gamma del 2015 di circa 2000 punti e il MacPro con Intel Xeon E5-1620 di quasi 5000 punti.