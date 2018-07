Fermo restando che si tratta ancora di rumor, 9to5Mac, per voce del noto analista (nonché esperto di Apple) Ming-Chi Kuo di TF International Securities, è tornato a parlare di quello che ci aspetta da qui a fine anno in casa Apple. Oltre ai nuovi iPhone, iPad e Apple Watch, secondo Kuo Apple sta lavorando per aggiornare uno dei membri più amati e dimenticati della linea Mac: il Mac mini.

L’ultima volta che il Mac mini è stato rinnovato era addirittura a ottobre 2014 quando Apple cambiò processore e abbassò il prezzo, ma si trattava probabilmente più un aggiornamento obbligatorio che non di uno necessario. Da allora il Mac mini non si è più rinnovato e ciò equivale a quasi quattro anni di “silenzio” da parte di Apple, o di 1364 giorni per quelli che tengono il conto esatto.

Ma tutto ciò potrebbe cambiare in quest’anno. Mentre Kuo non offre alcuna specifica sul previsto aggiornamento del Mac mini, il solo fatto che sia stato menzionato nel suo rapporto è motivo di interesse. Oltre a un’e-mail casuale che Tim Cook inviò a un fan di Apple lo scorso anno dichiarando il suo amore per il Mac mini e definendolo “una parte importante della nostra linea di prodotti in futuro”, in seguito non ci sono state più notizie o voci a riguardo per quanto possiamo ricordare.

Inoltre, assieme al Mac mini, Kuo si aspetta che Apple sveli un nuovo notebook a basso prezzo che può o meno essere un MacBook Air aggiornato, nonché un iMac con “significativi aggiornamenti delle prestazioni del display”. Considerando che l’iMac odierno già integra il bellissimo Display Retina 4K da 21,5’’ e 5K da 27’’, non sembra esserci molto spazio per un ulteriore miglioramento, almeno che non si parli di HDR (che sarebbe comunque una gran cosa) o di un display OLED, anche se in questo caso aspettiamoci prezzi “inavvicinabili”.

Le altre novità per la gamma Mac sembrano essere aggiornamenti più standard, con i MacBook e i MacBook Pro che entro fine anno dovrebbero passare alle versioni con processori Intel Core Coffee Lake di ottava generazione.