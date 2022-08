Mancano meno di due settimane al grande evento Apple del 7 settembre. La società di Cupertino annuncerà certamente i nuovi iPhone 14 (iPhone 14 e iPhone 14 Pro) e i nuovi Apple Watch (Apple Watch Serie 8 in due taglie e probabilmente un terzo modello più grande Pro e un nuovo Apple Watch SE). Ma quasi sicuramente ci sarà spazio anche per altri annunci e altri prodotti. Possiamo solo immaginarli visto che Apple non ha fatto trapelare ancora nulla, ma da rumor e leak recenti ecco cos’altro potremmo vedere (e non vedere) il 7 settembre.

AirPods Pro di seconda generazione

Di tutti i prodotti che Apple ha in cantiere, quello che più probabilmente apparirà all’evento Far Out del mese prossimo sono i nuovi AirPods Pro di seconda generazione. Se ne parla ormai da molto tempo, ma si dice che finalmente arriveranno sul mercato questo autunno. Perché annunciarli insieme ai nuovi iPhone? Una delle voci emerse negli ultimi giorni è che gli AirPods Pro 2 supporteranno Bluetooth 5.2 e LE Audio.

Poiché nessun iPhone attuale supporta il Bluetooth 5.2, avrebbe senso combinare gli annunci. Non pensiamo infatti che Apple oserebbe rendere compatibili gli AirPods Pro 2 solo con i nuovi iPhone, ma potrebbero offrire funzionalità più avanzate ed esclusive se utilizzati con gli iPhpne 14. Da quanto sappiamo al momento, i nuovi AirPods Pro dovrebbero avere un nuovo design, una migliore qualità audio, una cancellazione del rumore ancora più efficace e forse anche nuove funzionalità in chiave fitness.

Apple TV 4K

Ci sono poi voci su una nuova Apple TV 4K (erede del modello del 2021) in arrivo nella seconda metà di quest’anno, ma non ne sappiamo molto a parte il fatto che dovrebbe costare meno ad Apple e quindi (o almeno speriamo) anche ai clienti finali. A meno che non si tratti di un cambiamento rivoluzionario nel design e nelle funzionalità (e ne dubitiamo fortemente) rispetto al modello precedente, questa nuova versione della Apple TV 4K potrebbe essere svelata come prodotto “secondario” il 7 settembre o uscire direttamente direttamente sul mercato senza particolari annunci.

iPad di decima generazione

Uno dei prodotti più interessanti in arrivo quest’anno, se dobbiamo credere alle voci, è l’iPad di decima generazione. Rompendo finalmente con il suo passato, questo nuovo iPad “standard” dovrebbe ereditare elementi di design dall’iPad Air, con un display da 10,5 pollici, Touch ID nel pulsante laterale e bordi piatti. Le ultime voci dicono che avrà USB-C e supporterà anche la Apple Pencil di seconda generazione.

Non pensiamo però che lo vedremo all’evento di settembre. Apple, infatti, ha ufficialmente ritardato l’uscita di iPadOS 16, affermando che la prima versione sarà direttamente iPadOS 16.1. Molto probabilmente la vedremo a ottobre e non ci saranno nuovi iPad svelati fino a un evento di ottobre in concomitanza con la data di rilascio di iPadOS 16.1.

iPad Pro con M2

Ora che il processore M2 è stato integrato nel nuovo MacBook Air e nel nuovo MacBook Pro da 13 pollici, è tempo di aggiornare gli iPad basati su M1 con un processore M2. Gli iPad Pro con SoC M2, che ci aspettiamo sempre a a ottobre in un prossimo evento, potrebbero anche avere la ricarica wireless, ma l’iPad più grande (14 o addirittura 15 pollici) probabilmente non farà la sua comparsa fino al prossimo anno.

Mac mini con M2

Un altro prodotto basato su M1 pronto per il trattamento M2 è il Mac mini. Ci sono state segnalazioni contrastanti: alcuni osservatori dicono di aspettarsi lo stesso Mac mini che abbiamo oggi, solo con il nuovo processore M2, mentre altri sostengono che ci sarà anche un nuovo design. In ogni caso non ci aspettiamo il nuovo Mac mini all’evento di settembre, visto che solitamente i Mac consumer vengono presentati in un evento successivo (anche questo a ottobre?).

Mac Pro

L’ultimo prodotto che passerà alla piattaforma Apple Silicon sarà il Mac Pro. Apple aveva detto che la transizione da Intel per il suo PC più potente avrebbe richiesto due anni e il tempo è quasi scaduto. Ciò significa che vedremo il Mac Pro quest’anno? Le opinioni sono contrastanti. È difficile immaginare un M2 Extreme in un Mac quando non abbiamo ancora MacBook Pro o Mac Studio con M2 Max o M2 Ultra. E con il Mac Studio che funziona così bene, non sembra esserci particolare fretta nel portare sul mercato qualcosa di ancora più prestante e potente.

iMac Pro

Anche il prossimo iMac Pro avrà sicuramente un SoC della serie M e un nuovo design, simile in questo caso all’iMac M1. Il display sarebbe ovviamente più grande (27 pollici circa) e potrebbe includere la tecnologia ProMotion, retroilluminazione MiniLED e il supporto per l’HDR. Dovrebbe inoltre integrare un processore M2 di fascia alta, come un M2 Max o M2 Ultra.

Ma niente di tutto ciò è ancora pronto e, anzi, la semplice esistenza di questo prodotto sembra essere in discussione. In ogni caso, non pensiamo che lo vedremo nel 2022 o addirittura nel 2023 e quindi è quasi impossibile che Apple possa presentarlo a settembre.

HomePod con display

Google ha il suo Nest Hub e Nest Hub Max, Amazon ha uno stuolo di dispositivi Echo Show, ma Apple non ha ancora un dispositivo smart home con display. Sentiamo voci su un HomePod con display da tempo e i rumor più recenti dicono che è previsto per la fine del 2022 o l’inizio del 2023. Nel primo caso non c’è motivo per cui Apple non possa svelarlo all’evento di settembre, anche se la nostra ipotesi è che non arriverà fino al 2023 e non lo vedremo nemmeno nel possibile evento di ottobre.

Visore AR/VR

Sappiamo che Apple sta lavorando su un visore o su occhiali AR per la realtà aumentata. Le ultime indiscrezioni dicono che il primo dispositivo sarà un’unità di produzione limitata, costosa e di fascia alta dedicata principalmente agli sviluppatori, alla quale seguirà, dopo un anno, qualcosa di più elegante e più “economico” per il mercato consumer. Vista l’importanza del dispositivo in questione (il più chiacchierato degli ultimi anni in casa Cupertino), immaginiamo che Apple vorrà presentarlo in un evento apposito e che quindi non lo vedremo né a settembre, né a ottobre.