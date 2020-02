PC enterprise: Apple è fra i tre principali produttori

Il ciclo di sostituzione dei PC con Windows 7 è iniziato e i recenti dati di Changewave sembrano suggerire che Apple potrebbe trarne vantaggio: gli iPad sono già i tablet preferiti e Apple è tra i primi tre potenziali produttori per gli acquirenti di PC aziendali.

Alcuni osservatori del settore tecnologico prevedono che gli utenti aziendali passeranno a implementazioni tecnologiche più eterogenee, mescolando server in loco con fornitori di servizi cloud, iPhone, iPad, Mac e macchine Windows. Man mano che la tecnologia aziendale diventa sempre più guidata dai dati con front-end mobili accessibili, le esigenze dell’IT aziendale cambieranno rapidamente.

Il tasso di trasformazione digitale sta spingendo molte aziende ad adottare fornitori di servizi cloud per attività chiave, integrando soluzioni disparate con l’aiuto di integratori di sistemi master talvolta di terze parti. Il risultato? C’è una tendenza per alcune infrastrutture chiave a essere fornite da vendor di terze parti agili e scalabili.

Ciò sta cambiando ciò di cui l’IT aziendale ha bisogno. Significa anche che ora è molto più semplice che mai mettere insieme e gestire ambienti di piattaforme miste. Ed p una cosa assolutamente positiva, dato che così tanti impiegati in arrivo si aspettano che il loro “kit aziendale” sia facile da usare come il loro iPhone.

Il report di Changewave ci dice sia che Apple e Dell mantengono solide posizioni per quanto riguarda tablet e PC aziendali, sia che mentre gli acquisti di tablet rimangono più o meno stabili (con gli iPad che rappresentano di gran lunga la scelta più popolare), c’è anche un aumento di acquisti di PC. Il report spiega inoltre che i piani di spesa aziendale per laptop e desktop sono entrambi aumentati rispetto all’ultimo trimestre, con i notebook cresciuti più del doppio man mano che le aziende diventano ultra-mobili.

Vale la pena notare che Dell è la scelta migliore per i desktop, seguita da HP, con Apple al terzo posto come recentemente previsto da IDC. Quando si tratta invece di notebook, Apple se la gioca alla pari con HP, mentre Dell è sempre al primo posto. Apple afferma inoltre che la base installata attiva sia per Mac che per iPad è ai massimi storici (il livello di soddisfazione tra gli utenti business di iPad è del 92%) e che il 78% di coloro che prevedono di acquistare un tablet opteranno per iPad.

Una cosa che Apple dovrebbe fare per aiutare a proteggere la quota di mercato aggiuntiva nello spazio aziendale è introdurre nuovi Mac. Con Microsoft che sta forzando efficacemente un ciclo di sostituzione aziendale con la fine del supporto per Windows 7, un laptop Mac nella fascia inferiore a 1000 dollari (dove un tempo stava il MacBook) potrebbe essere la macchina perfetta di cui molti buyer aziendali avrebbero bisogno.

E, nemmeno a farlo apposta, il noto analista Ming-Chi Kuo (super esperto di “affari Apple”) prevede che i principali nuovi prodotti hardware Apple nella prima metà dell’anno includeranno un nuovo iPhone LCD da 4,7 pollici, nuovi iPad Pro, nuovi MacBook Pro/Air, un tappetino di ricarica wireless, tag UWB e cuffie Bluetooth di fascia alta.

Ma esattamente quali nuovi Mac dovremmo aspettarci? Apple ha aggiornato il MacBook Air a luglio 2019. Il feedback per quel Mac è stato piuttosto positivo, ma il suo punto debole è probabilmente la sfortunata e tormentata tastiera a farfalla (e non quella del più recente MacBook Pro da 16 con meccanismo a forbice). Sembra ragionevole prevedere che anche i nuovi MacBook Air e Pro previsti da Kuo avranno questa nuova tastiera e, immaginando anche un leggero boost a livello di prestazioni, Apple potrebbe spingere questo ipotetico nuovo MacBook Air del 2020 come perfetto laptop di qualità in una fascia di prezzo medio/bassa.

In alternativa, il recente brevetto per un laptop depositato recentemente presso l’Eurasian Economic Commission potrebbe rivelarsi un nuovo MacBook Pro da 13’’ e anche in questo caso l’interesse degli acquirenti aziendali potrebbe essere stuzzicato non poco. Più improbabile invece che i rumor su un iMac tutto in vetro si tradurranno in qualcosa di concreto.

Apple alcuni giorni fa ha inoltre confermato che nel 2019 tantissimi clienti hanno acquistato Mac e iPad per la prima vota. Ecco perché, con l’effetto di pensionamento di Windows 7, Apple ha davvero l’opportunità (forse come mai prima) di penetrare ancora di più nel mercato dei portatili aziendali.