Nel caso in cui non l’aveste notato, su Amazon ci sono dei forti sconti sui MacBook Pro da 14 e 16 pollici con SoC M1 Pro e M1 Max. Perché riduzioni di prezzo così grandi? Probabilmente perché, come è stato a lungo vociferato e riportato di nuovo venerdì scorso da DigiTimes, il mese prossimo Apple sostituirà quei laptop con nuovi modelli. Secondo il report di DigiTimes infatti Apple porterà nei negozi i nuovi MacBook Pro nel quarto trimestre del 2022 e, sebbene non si faccia ancora riferimento ad alcune specifica hardware, è probabile che saranno nuovi modelli da 14 e 16 pollici, dal momento che questi hanno quasi un anno alle spalle e che il MacBook Pro con SoC M2 da 13 pollici è uscito solo a giugno.

I nuovi MacBook Pro dovrebbero integrare i chip M2 Pro e M2 Max, che, secondo un report di luglio di Mark Gurman di Bloomberg (fonte solitamente molto affidabile), offriranno prestazioni grafiche migliorate. Ad agosto, l’analista Ming-Chi Kuo ha twittato che M2 Pro e Max probabilmente non saranno chip a 3 nm, come alcuni avevano previsto. Il nuovo iPhone 14 Pro di Apple utilizza un chip A16 realizzato con quello che Apple chiama un processo a 4 nm, ma è in realtà un processo ad alte prestazioni a 5 nm di terza generazione del produttore di chip TSMC. Quindi, Apple potrebbe pubblicizzare anche gli M2 Pro e Max come chip a 4 nm.

Il processo a 4 nm, che potrebbe significare anche un’aumento dell’autonomia, consentirebbe di migliorare anche le prestazioni della CPU, ma potrebbe comunque rappresentare un aggiornamento marginale, simile all’upgrade dell’8% che abbiamo visto tra A15 (5nm) e A16 (4nm) rispettivamente nell’iPhone 13 Pro e 14 Pro. I nuovi MacBook Pro avranno probabilmente lo stesso design, le stesse porte e lo stesso display (incluso il notch) dei modelli attuali. Dopotutto, parliamo di un design con solo un anno alle spalle che ha rappresentato un importante rinnovamento rispetto ai laptop precedenti con meno porte, cornici più grandi e batterie più piccole. Si prevede inoltre che Apple continuerà con l’attuale configurazione dei tasti funzione in cima alla tastiera: la Touch Bar probabilmente non tornerà su questi modelli più grandi e rimarrà una caratteristica del MacBook Pro da 13 pollici.

Visto che secondo numerosi report Apple terrà un altro evento autunnale dopo quello recente per i nuovi iPhone 14 e Apple Watch, sarebbe proprio questa l’occasione per rivelare questi nuovi MacBook Pro, un nuovo Mac Pro, un nuovo Mac mini e nuovi iPad Pro. L’evento potrebbe tenersi già a ottobre, con l’inizio della stagione dello shopping natalizio.