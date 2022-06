MacBook Pro M2: nuovo dentro, ma invariato fuori

Nel keynote dell’edizione 2022 della sua World Wide Developer Conference (WWDC), Apple ha presentato un nuovo modello di MacBook Pro da 13 pollici equipaggiato con processore M2, evoluzione del tanto acclamato M1 introdotto nel 2020 in sostituzione dei processori Intel e progressivamente adottato su tutta la gamma Mac.

Ecco tutto quel che c’è da sapere su specifiche, data di lancio, prezzi e design. Il nuovo MacBook Pro è stato presentato insieme al MacBook Air M2 2022, che per l’occasione si è rifatto il look abbandonando una linea affusolata che lo caratterizzava fin dal suo lancio nel 2008.

MacBook Pro M2: data di uscita

Il nuovo MacBook Pro è stato annunciato un po’ all’improvviso alla WWDC il 6 giugno 2022, ma non è ancora disponibile per l’acquisto. Al momento il pulsante corrispondente sullo store di Apple è contrassegnato da “Guarda i prezzi” invece che da “Acquista”.

Non sappiamo esattamente quando questo cambierà, ma Apple afferma che arriverà “il mese prossimo”. Quindi, liberate un po’ di spazio nel vostro budget per il luglio 2022.

Il design

Ecco una prima delusione. A differenza del MacBook Air, lanciato durante lo stesso evento, il nuovo Pro di Apple è visivamente invariato rispetto alla versione da 13 pollici precedente.

Questo significa che ci sono le stesse porte, ha lo stesso peso e le stesse dimensioni, e le stesse dimensioni dello schermo.

Il lato positivo è che non c’è il notch, la rientranza che nei modelli da 14 e 16 pollici ospita la webcam nascondendo una porzione di schermo, caratteristica non gradita da tutti gli utenti. Il lato negativo è c’è ancora la Touch Bar, una funzionalità in cui il rapporto costi/benefii è molto opinabile e che pensavamo fosse morta e sepolta.

MacBook Pro M2: caratteristiche tecniche

All’esterno non è cambiato molto, ma all’interno è cambiato molto.

La vera novità del MacBook Pro 2022 è il nuovo chip del processore M2 di Apple, che molti osservatori non si aspettavano arrivasse prima della fine dell’anno. In termini di core, l’M2 ha una CPU a 8 core, come l’M1 del modello precedente, ma per quanto riguarda la GPU passa da 8 a 10. Detti così, questi numeri non rendono però l’idea dei miglioramenti che Apple promette Apple con questa nuova generazione di chip.

“M2 porta le prestazioni per watt dell’M1, leader del settore, ancora più in là con una CPU più veloce del 18%, una GPU più potente del 35% e un Neural Engine più veloce del 40%”, afferma l’azienda. “Inoltre, offre una larghezza di banda per la memoria superiore del 50% rispetto all’M1”. Naturalmente è facile snocciolare numeri come questi e dovremo sottoporre un esemplare della recensione ai nostri benchmark di laboratorio per verificarlo di persona.

Il nuovo Pro ha anche una dotazione di RAM molto più elevata rispetto al suo predecessore: ora è possibile arrivare a 24 GB, mentre il modello 2020 arrivava a un massimo di 16 GB. Nonostante le dimensioni della batteria rimangano invariate, la macchina viene fornita con un caricabatterie USB-C leggermente più veloce: 67W invece che 61W. Infine, il nuovo MacBook Pro supporta l’audio spaziale, mentre il suo predecessore non lo faceva.

Siamo invece piuttosto contrariati dal fatto che, mentre i modelli con processore M1 e anche il MacBook Air 2022 montano una webcam FaceTime HD con risoluzione 1080 pixel, il MacBook Pro M2 continua a usare la vecchia versione a 720. Sebbene questo sia compensato dalla nuova funzionalità Continuity Camera che permette di usare la ben più performante fotocamera di un iPhone come webcam esterna, in un’era in cui la nostra immagine professionale è direttamente collegata alla qualità delle videochiamate e riunioni, avremmo gradito un upgrade anche delle specifiche della webcam interna.

Ecco le specifiche tecniche complete del MacBook Pro M2

Processore: M2

Memoria: 8 GB di RAM (configurabile a 16 GB o 24 GB)

Archiviazione: SSD da 256GB/512GB/1TB/2TB

Display Retina da 13,3 pollici (2560×1600 a 227ppi), 500 nit di luminosità, modalità True Tone che si adatta alla luce esterna

Fotocamera: FaceTime HD 720p

Batteria: da 58,2Wh (autonomia dichiarata fino a 20 ore di riproduzione di film)

Touch Bar e Touch ID

Connessioni: 2 porte Thunderbolt/USB 4, Jack per cuffie da 3,5 mm

Altoparlanti stereo (con supporto per Spatial Audio)

Wi-Fi 802.11ax 6

Bluetooth 5.0

Dimensioni e peso: 30,41 x 21,24 x 1,56 cm; 1,4 kg

Il prezzo del MacBook Pro M2

Quanto costerà quindi un aggiornamento che punta alle prestazioni ma senza rivoluzionare design e funzionalità? Ecco i prezzi delle due configurazioni di partenza:

MacBook Pro (2022) da 13 pollici con M2, 8 GB di RAM e SSD da 256 GB: 1.629 euro (IVA inclusa)

MacBook Pro (2022) da 13 pollici con M2, 8 GB di RAM e SSD da 512 GB: 1.859 euro (IVA inclusa)

Passare da 8 a 16 GB di memoria costerà 230 euro, mentre ne serviranno 460 per arrivare al limite massimo di 24 GB. Aumentare l’SSD da 512 GB a 1 o 2 TB costerà invece rispettivamente 230 o 690 euro in più (rispetto alla configurazione da 512).

Confronto con MacBook Air e MacBook Pro M1

Riassumendo, per chi ha bisogno di potenza in mobilità, il MacBook Pro da 13 pollici con processore M2 si posiziona al vertice delle prestazioni per un portatile di quelle dimensioni e peso, ma alcune caratteristiche e funzionalità – come lo schermo Liquid Retina ma senza HDR – sono inferiori rispetto ai fratelli maggiori da 14 e 16 pollici, e la webcam ha una risoluzione inferiore persino a quella del MacBook Air 2022, lanciato in contemporanea.

Nella decisione di acquisto, quindi, bisognerà ponderare bene le proprie esigenze bilanciando le prestazioni, la portabilità e le altre caratteristiche. Se si vuole il processore più recente ma senza grandi richieste in termini di prestazioni, il MacBook Air potrebbe essere una valida alternativa.

Viceversa, se qualche etto in più di peso non sarebbero un problema, potrebbe valere la pena aspettare un aggiornamento degli attuali modelli da 14 e 16 pollici con chip M1.