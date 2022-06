Tutto quello che dovete sapere sul MacBook Air 2022 con SoC M2

Ieri, tra le tante novità hardware e software presentate da Apple alla WWDC 2022, c’è stato posto anche per il nuovo MacBook Air 2022 con chip M2. Il nuovo look di questo elegante e sottilissimo laptop era previsto, anche se Apple non ha introdotto la “tavolozza” dei colori che era stata anticipata in base alle indiscrezioni (troviamo infatti solo le colorazioni argento, starlight, grigio siderale e mezzanotte).

Data di uscita

Apple ha confermato che il nuovo MacBook Air inizierà a essere spedito a luglio. Anche con questa promessa, è però possibile che ci possano essere ritardi dovuti a vari fattori. Ad esempio, con la Cina appena uscita dai lockdown causa pandemia, potrebbero esserci degli arretrati nelle fabbriche, senza poi contare che un possibile boom di prenotazioni (il modello precedente del 2020 è andato molto bene) potrebbe allungare ulteriormente le liste di attesa.

Prezzi

Il MacBook Air 2022 sarà posizionato come una versione di fascia alta dell’attuale MacBook Air. Parliamo infatti di un prezzo di partenza di ben 1529 euro per la versione base con CPU 8‑core, GPU 8-core, 8GB di memoria unificata e SSD da 256GB, mentre la versione più potente con CPU 8‑core, GPU 10-core, 8GB di memoria unificata e SSD da 512GB costa 1879 euro. Con tutto al massimo (24 GB di RAM, 2 TB di SSD e variante M2 con GPU 10-core), si superano di poco i 3000 euro.

Apple manterrà comunque a listino il MacBook Air M1 attuale a prezzi molto più vantaggiosi a partire da 1299 euro, sebbene online si possano trovare offerte anche sotto i 1000 euro.

Nuovo design

L’aspetto affusolato per cui il MacBook Air era famoso è andata in pensione. Il nuovo MacBook Air 2022 ha infatti un design piatto ed è spesso solo 1,13 cm rispetto agli 0,41-1,61 cm del modello precedente. Sicuramente il bordo affusolato di prima era più stretto, ma nel complesso il design è più sottile di prima.

Dimensioni

Il MacBook Air 2022 è leggermente più largo del modello precedente, ma beneficia di un display più grande: 13,6 pollici anziché 13,3 pollici.

Ecco le differenze nel dettaglio:

MacBook Air 2020 (LxPxA): 30,41 cm x 21,24 cm x 0,41-1,61 cm

MacBook Air 2022 (LxPxA): 30,41 cm x 21,5 cm x 1,13 cm.

Non ci aspettavamo che il MacBook Air 2022 sarebbe stato più compatto di così. Dopotutto la Magic Keyboard di Apple è larga circa 27,9 cm ed era quindi improbabile che il nuovo MacBook Air sarebbe stato più piccolo di così: ridurre ulteriormente le dimensioni avrebbe infatti portato a tasti troppo vicini tra loro per digitare comodamente.

Display

Come appena accennato, il MacBook Air 2022 è dotato di un display Liquid Retina più grande da 13,6 pollici. Liquid Retina è il nome commerciale che l’azienda utilizza per il display su vari prodotti che vende (inclusi iPhone e iPad). I MacBook Pro da 14 pollici e 16 pollici montano invece i più performanti display Liquid Retina XDR.

Con un picco di 500 nits, la luminosità è superiore ai 400 nits del MacBook Air 2020 e in linea con quella del MacBook Pro da 13 pollici, seppur rimanga molto al di sotto dei 1.000 nits dei MacBook Pro da 14 pollici e 16 pollici, che tra l’altro offrono in più anche la tecnologia ProMotion.

Il noto analista Ming Chi Kuo aveva parlato di display con tecnologia di retroilluminazione Mini LED, ma così non è stato.

Notch

Dopo il MacBook Pro con il suo bel (o brutto) notch sulla parte superiore del display, sembrava ovvio che anche il MacBook Air seguisse questa tendenza… e così è stato. Una scelta che se da un lato porta finalmente la camera FaceTime HD da 1080p anche sul MacBook Air, dall’altro farà storcere il naso a chi proprio non riesce a digerire questa “tacca” invasiva sullo schermo, sebbene da “dubbiosi del notch” dobbiamo ammettere che dopo un po’ ci si fa l’abitudine.

Webcam

Il notch nella parte superiore dello schermo ospita una webcam migliore di quella a bordo del MacBook Air 2020. L’attuale FaceTime da 720p è a dir poco scadente, mentre quella da 1080p vista negli iMac e MacBook Pro 2021 è decisamente migliore sotto tutti i punti di vista.

Specifiche

Se questo nuovo MacBook Air è quindi più sottile e leggero dell’attuale, cosa significa per i componenti al suo interno? In questo momento l’Air può essere limitato dal fatto che non ha spazio per il raffreddamento e la dissipazione del calore tramite ventola. Senza un mezzo efficace per la dissipazione del calore, Apple deve impedire che il MacBook Air si surriscaldi troppo, il che generalmente significa rallentare le prestazioni quando le temperature iniziano a salire troppo.

Con questo in mente non dovremmo aspettarci che il nuovo MacBook Air sia molto più potente di quanto non sia attualmente, e certamente non potente come il MacBook Pro, ma possiamo aspettarci alcuni miglioramenti grazie al nuovo SoC.

Processore, grafica e RAM

Il MacBook Air 2022 utilizza infatti il chip M2, che porta due core grafici in più rispetto al precedente M1 a bordo dell’Air 2020. Apple afferma inoltre che l’M2 non offre solo prestazioni più veloci, ma lo fa utilizzando molta meno energia, il che dovrebbe essere un vantaggio per la durata della batteria.

L’M2 integra una CPU a 8 core e una GPU a 8 o 10 core. L’altra importante novità riguarda l’aumento della memoria unificata da un massimo di 16 GB a uno di 24 GB, con anche il 50% in più di larghezza di banda rispetto all’Air di due anni fa.

Connessioni

Un gradito ritorno nel MacBook Air 2022 è quello della porta MagSafe. Come il MacBook Air 2020, il modello 2022 offre inoltre due porte Thunderbolt/USB 4 e un jack audio da 3,5mm. Sfortunatamente, considerando anche lo spessore minimo, non troviamo altre “concessioni” come un’uscita HDMI o un lettore di schede di memoria.