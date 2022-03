Apple non ha ancora annunciato il nuovo Mac Pro dotato di SoC M, ma nel frattempo, per gli utenti più esigenti e i professionisti che non vedono l’ora di sfruttare il SoC più potente di Apple, è stato presentato il Mac Studio.

Il cuore di questa workstation compatta è il SoC M1 Max o l’ancora più potente M1 Ultra, una nuova aggiunta alla gamma M1 di cui abbiamo già parlato qui. L’M1 Ultra ha una CPU a 20 core (16 core ad alte prestazioni e 4 core ad efficienza), una GPU a 48 o 64 core, un Neural Engine a 32 core e 800 GBps di larghezza di banda. Poiché l’M1 Ultra è essenzialmente una coppia di chip M1 Max messi insieme, offre anche prestazioni multimediali raddoppiate rispetto all’M1 Max, inclusi quattro acceleratori ProRes.

Apple offre due configurazioni standard di Mac Studio:

2349 euro: M1 Max (CPU a 10 core), GPU a 24 core, Neural Engine a 16 core, 32 GB di RAM, SSD da 512 GB

M1 Max (CPU a 10 core), GPU a 24 core, Neural Engine a 16 core, 32 GB di RAM, SSD da 512 GB 4649 euro: M1 Ultra (CPU a 20 core), GPU a 48 core, Neural Engine a 32 core, 64 GB di RAM, SSD da 1 TB

Il Mac Studio sembra un Mac mini di grandi dimensioni. L’altezza extra serve per ospitare la ventola necessaria per dissipare il calore generato dai componenti interni e mantenere basso il rumore durante le sessioni di elaborazione pesanti, come l’editing video, il rendering grafico e la compilazione di codice.

Il Mac Studio può connettersi a qualsiasi display di terze parti utilizzando le sue porte Thunderbolt/USB 4, ma può anche connettersi al nuovo Apple Studio Display, anch’esso rivelato nell’evento di ieri. Il Mac Studio può connettersi a un massimo di cinque display contemporaneamente, quattro dei quali con risoluzione fino a 6K a 60Hz collegati tramite USB-C e un altro con risoluzione fino a 4K a 60Hz collegato tramite HDMI 2.0

Sul retro del Mac Studio troviamo quattro porte Thunderbolt/USB 4, due porte USB-A, un connettore HDMI 2.0 e una porta Ethernet da 10 Gb. C’è anche un jack per cuffie che può essere utilizzato con modelli ad alta impedenza, mentre il pannello frontale del modello con M1 Max ha uno slot per schede SDXC e due porte USB-C, che diventano Thunderbolt sul modello con SoC M1 Ultra. Il Mac Studio è ora disponibile in pre-order con disponibilità a partire dal 18 marzo.