Con solo pochi Mac Intel rimasti nel catalogo Apple dall’avvento dei modelli con SoC M1, ci sono ancora un paio di Mac che non hanno ancora ricevuto il “trattamento M1”. Il principale tra questi (l’altro è il Mac Pro) è l’iMac da 27 pollici, che ha ancora il design tradizionale e si affida ancora ai chip Intel.

Dylan (@dylandkt), che in precedenza ha previsto con precisione i dettagli su MacBook Pro, iPhone 13 e iMac da 24 pollici, ha rivelato su Twitter tantissimi dettagli sull’iMac più grande che lo fanno quasi sembrare un nuovo iMac Pro, dopo che quest’ultimo è stato abbandonato da Apple a inizio anno.

Dylan riferisce che il prossimo iMac da 27” monterà “gli stessi SoC M1 Pro e M1 Max” dei MacBook Pro lanciati il mese scorso. Sostiene anche che il modello base arriverà sul mercato con 16 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione su SSD come i laptop di fascia alta di Apple. Attualmente, l’iMac da 27 pollici parte da 8 GB di RAM, con opzioni per espandersi fino a 128 GB.

ADV Il perimetro aziendale oggi passa dalla casa dei dipendenti HP Wolf Security - Metà dei dipendenti usa il PC anche per scopi personali e il 30% lascia che venga utilizzato da altri famigliari. La tua cybersecurity è pronta per le sfide del lavoro remoto? LEGGI TUTTO >> Metà dei dipendenti usa il PC anchee il 30% lascia che venga utilizzato da. La tua cybersecurity è pronta per le sfide del lavoro remoto?

Dylan afferma anche che il prossimo iMac avrà le stesse porte di connessione dei nuovi MacBook Pro. Mentre l’attuale iMac da 27 pollici offre già uno slot per schede SDXC, non ha una porta HDMI e sarebbe quindi la prima volta per un iMac, considerando che questo desktop di Apple non ha mai avuto una porta video diversa da Thunderbolt/USB-C. Dylan non specifica se le porte USB-A scompariranno o meno, anche se sostiene che la porta Ethernet verrà spostata sull’alimentatore come per il recente iMac da 24 pollici con SoC M1.

Per quanto riguarda il display, Dylan afferma che manterrà le stesse dimensioni da 27 pollici, il che è alquanto sorprendente considerando il passaggio da 21,5 pollici a 24 pollici con il modello M1 ad aprile. Tuttavia, il pannello dovrebbe ricevere un nuovo trattamento a base di mini-LED e ProMotion come il MacBook Pro, probabilmente (e lo speriamo di cuore) senza notch. Face ID è stato testato ma non confermato per il nuovo modello, anche perché Apple deve ancora portare la propria tecnologia di riconoscimento facciale su un Mac.

Non si fa riferimento alla risoluzione, ma il modello attuale ha un pannello 5K (5120×2880 pixel). Per quanto riguarda l’estetica, Dylan scrive solo che il nuovo modello avrà “cornici scure” e un “design simile all’iMac 24”, mentre come tempistiche si parla di un arrivo sul mercato nella prima metà del 2022. In precedenza Dylan aveva riferito che Apple aveva ritardato il lancio del nuovo iMac da 27” in modo che non togliesse l’attenzione dai MacBook Pro.