L’autunno di Apple si preannuncia caldo, anzi… caldissimo

Apple potrebbe pianificare diversi eventi nel corso dell’autunno per il lancio di prodotti molto attesi come iPhone, Mac, iPad e Apple Watch. Ecco cosa dobbiamo aspettarci.

Secondo diversi report Apple potrebbe organizzare più eventi di lancio di prodotti questo autunno tra i nuovi iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, sistemi operativi e servizi.

Ad Apple piace spesso posizionarsi come una grande azienda con una cultura interna simile a una startup, ma non conosco aziende in fase iniziale in cui la matrice del prodotto è diventata così vasta da dover considerare attivamente più eventi di lancio.

È molto lontana la Apple di fine anni ’90, quando Steve Jobs costruì un quadrante basato su notebook e desktop, consumatori e segmenti di prodotti professionali. Mentre tutti i prodotti Apple stanno ancora su un tavolo, questo tavolo è più grande e l’azienda ha bisogno di programmare più tempo per parlare di tutti i suoi nuovi prodotti.

Nell’odierna Apple la gamma di prodotti si è ampliata con indossabili, servizi, un’offerta TV in streaming, software pro e consumer, dispositivi mobili e smartphone, con un’ulteriore espansione della categoria di prodotto prevista in particolare su salute, AR e trasporti.

Apple ha anche ospitato diversi eventi l’anno scorso, presentando l’Apple Watch e i nuovi iPad a settembre, seguiti dagli iPhone 12 e dal HomePod mini a ottobre, e poi sorprendendo tutti con i primi Apple Silicon Mac a novembre. Che Apple ora pianifichi di nuovo più eventi di lancio ha senso, ma esattamente cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi mesi?

I prodotti Apple di questo autunno potrebbero includere:

iPhone 13: modelli da 5,4, 6,1 e 6,7 pollici come per iPhone 12. Un notch più piccolo, un processore A15 più veloce e un display AMOLED migliorato. Aspettatevi video cinematografici, reparto fotografico che sfrutta l’intelligenza artificiale per migliorare luci, ombre e così via. Il dispositivo dovrebbe vedere una forte domanda e vantare un maggiore supporto per mmWave e forse un sensore Touch ID sullo schermo.

iPad (nona generazione): cornici più sottili, display più grande, processore A13 Bionic più veloce.

cornici più sottili, display più grande, processore A13 Bionic più veloce. iPad mini 6: cornici più sottili e display più grande, processore più veloce.

cornici più sottili e display più grande, processore più veloce. iOS, tvOS, iPad OS, macOS e watchOS.

MacBook Pro M1X da 14 e 16 pollici: design rinnovato, display mini-LED, MagSafe e altro ancora.

design rinnovato, display mini-LED, MagSafe e altro ancora. Apple Watch Series 7 : riprogettato con display e processori più veloci.

: riprogettato con display e processori più veloci. AirPods di terza generazione: più simili agli AirPods Pro con una migliore tecnologia audio.

La probabile sequenza temporale potrebbe essere:

Settembre: evento iPhone con AirPods e spinta verso Apple TV.

evento iPhone con AirPods e spinta verso Apple TV. Ottobre: un evento iPad con Apple Watch e una spinta verso i servizi incentrati su salute e fitness.

un evento iPad con Apple Watch e una spinta verso i servizi incentrati su salute e fitness. Novembre: un evento Mac, con un focus sulle app professionali e maggiori informazioni sui SoC Apple Silicon.

In alternativa, Apple Insider ipotizza che a settembre potrebbero svolgersi due eventi, uno con il nuovo iPhone e un secondo appuntamento con altri prodotti Apple in arrivo.

Cos’ha in serbo Apple per il settore aziendale?

Sebbene l’interesse per il nuovissimo iPhone sia garantito, gli acquirenti aziendali aspettano con molta curiosità l’iPad e il MacBook Pro entry-level aggiornati.

Per molti, il nuovo iPad con processore più veloce e la stretta integrazione promessa con i Mac (Universal Control) diventerà una scelta praticabile per l’implementazione tra i lavoratori mobili. Stiamo già assistendo all’implementazione di massa di modelli di iPad Pro con SoC M1, come recentemente annunciato da Delta Airlines per i suoi piloti. Per le attività in cui quel livello di prestazioni è meno critico, il settore educational e alcuni mercati aziendali potrebbero considerare l’iPad entry-level migliorato come una scelta più fattibile.

I MacBook Pro basati su M1X entreranno in un mercato aziendale in cui l’adozione del Mac sta accelerando rapidamente. Mass Mutual, ItalGas e Grab hanno recentemente confermato importanti implementazioni e non sono le sole. Prestazioni più veloci e durata della batteria leader del settore non faranno altro che rafforzare questa tendenza e molti dirigenti vorranno vedere quale differenza potrebbero fare queste nuove macchine per loro.

Se c’è ancora un punto oscuro per i Mac di Apple, almeno per alcune aziende, è il supporto di Windows. Ecco perché uno degli annunci autunnali di Apple potrebbe vedere Microsoft rendere disponibile Windows per ARM come opzione di acquisto tramite Parallels.