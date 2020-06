Il mio Mac potrà eseguire macOS 11 Big Sur?

Ci sono alcune nuove funzionalità molto interessanti in arrivo su macOS Big Sur, tra cui la più grande riprogettazione grafica degli ultimi decenni, molte funzioni iOS come il Control Center e importanti aggiornamenti per Messaggi, Safari e Mappe. Ma la grande domanda che probabilmente vi state ponendo è: il mio Mac sarà in grado di eseguire macOS 11 Big Sur?

Ecco una panoramica dei Mac su cui si potrà installare Big Sur:

MacBook dal 2015 in poi

MacBook Air dal 2013 in poi

MacBook Pro dal 2013 in poi

Mac mini dal 2014 in poi

iMac dal 2014 in poi

iMac Pro (tutti i modelli)

Mac Pro dal 2013 in poi

Questa è una lista più ridotta rispetto a quella dello scorso anno per macOS Catalina, che poteva essere installato anche sui MacBook Air e i MacBook Pro da metà 2012 e sui Mac mini da fine 2012. Per quanto riguarda gli iMac, Catalina poteva essere installato sui modelli a partire dal 2012, ma ora sono supportati solo i modelli del 2014.

MacBook dal 2015 in poi

adv Nell’era digitale il centralino va in Cloud NFON - SCOPRI DI PIÙ >> La telefonia di nuova generazione è in software-as-a-service: non richiede di installare centralini hardware, gestisce fisso e mobile, e consente di attivare nuove linee o filiali con un clic, abilitando Smart Working e Unified Communication.

Questa è la gamma dei MacBook da 12 pollici con display Retina introdotti da Apple a marzo 2015. Se avete uno di questi MacBook, disponibile in oro, argento o grigio siderale, non avrete problemi a installare Big Sur.

MacBook Air dal 2013 in poi

Apple si è presa un po’ di tempo per aggiornare il MacBook Air, senza un vero update tra il 2015 e il 2018, quando è stato introdotto un nuovo MacBook Air. Tuttavia, i MacBook Air dal 2013 in poi (modelli da 11 e 13 pollici) saranno in grado di eseguire Big Sur.

MacBook Pro dal 2013 in poi

Da notare che il modello 2012, che è stato l’ultimo MacBook Pro con un’unità DVD, era ancora venduto nel 2016. Fate quindi attenzione: anche se avete acquistato un MacBook Pro dopo il 2013 potrebbe non essere compatibile con Big Sur.

Mac mini dal 2014 in poi

Come il MacBook Air, il Mac mini non è stato aggiornato da Apple per diversi anni. I modelli supportati includono il modello di fine 2014, il nuovo modello 2018 e il modello 2020 (che è essenzialmente lo stesso del modello 2018).

iMac dal 2014 in poi

La caratteristica principale dell’iMac 2014 è stata l’introduzione del display Retina 5K per il modello da 27 pollici. L’anno seguente arrivò l’iMac 4K. Quindi, finché il vostro iMac ha un display Retina, potrete installare Big Sur. Anche se avete uno degli iMac non retina da 21,5’’ venduti dopo il 2014, siete a posto.

iMac Pro (tutti i modelli)

L’iMac Pro è stato introdotto solo nel 2017 e quindi non sorprende che sarà supportato da Big Sur.

Mac Pro dal 2013 in poi

Gli unici Mac Pro supportati sono il Mac Pro in “stile cestino” e la nuova workstation Mac Pro del 2019. Se invece avete uno dei modelli tower più vecchi, non potrete installare Big Sur.