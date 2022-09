È stato un 2022 decisamente positivo per i nuovi prodotti Apple, ma secondo Mark Gurman di Bloomberg, l’anno in corso potrebbe finire un po’ in sordina. Invece di tenere un evento autunnale per l’annuncio di nuovi Mac e iPad, Apple potrebbe infatti annunciare questi prodotti senza tanto clamore affidandosi a semplici comunicati stampa.

Certo, i prodotti che Apple potrebbe rilasciare questo autunno sono molto interessanti, ma la mancanza di un evento dedicato, così come l’omissione di un nuovo Mac Pro, non rappresenta a nostro avviso una chiusura in grande per un 2022 comunque positivo per il gigante di Cupertino. Ma c’è sempre il prossimo anno e, a tal proposito, Gurman sostiene che il 2023 potrebbe essere un anno davvero esplosivo per Apple. Lo sappiamo e l’abbiamo già sentito prima, ma il 2023 potrebbe essere davvero uno di quegli anni come il 1984, il 1998 e il 2007, ritenuti memorabili e leggendari nella storia della mela morsicata. Ecco tutti i nuovissimi prodotti Apple che potremmo vedere nel 2023.

Visore per realtà mista

Il tanto vociferato visore di realtà aumentata/realtà virtuale (AR/VR, o ciò che viene spesso definito realtà mista) potrebbe finalmente diventare una realtà il prossimo anno. Le ultime indiscrezioni dicono che potrebbe essere chiamato Apple Reality e le voci su come sarà costruito e funzionerà sono cambiate drasticamente nel corso degli anni. I rumor più recenti parlano di display 8K, oltre una dozzina di fotocamere e un processore M2.

Comunque si chiami e comunque funzioni, sarà il prodotto che renderà il 2023 un anno di riferimento per Apple. Non parliamo infatti di un semplice accessorio hardware, ma anche di una nuova piattaforma. Certo, altri colossi hanno già proposto (e continuano a farlo) visori simili (si pensi solo a Meta), ma Apple è nota per prendere le innovazioni e proporle nel migliore dei modi.

Migliore ipotesi per l’annuncio: WWDC nel giugno 2023.

Mac Pro

Un nuovo Mac Pro basato su un SoC della serie M era atteso quest’anno, ma dopo un indizio rivelato durante l’annuncio del Mac Studio a marzo sembra che Apple sia finalmente pronta per un’uscita nel 2023. Forse sono i soliti problemi a livello di supply chain, o forse Apple ha deciso di prendersi ancora più tempo per rivalutare la gamma Mac Pro e farlo nel migliore dei modi. Qualunque siano le ragioni, il lancio di Apple Watch Ultra ci ricorda chiaramente che i prodotti estremi di alta gamma sono importanti per dimostrare i progressi di cui Apple è capace.

Rispetto a qualsiasi altro prodotto che verrà lanciato nel 2023, sappiamo molto poco del nuovo Mac Pro, ma tutti gli occhi saranno puntati sulla nuova workstation Apple. Avrà un UltraFused M3 Ultra? Supporterà le schede PCIe? Sarà una torre o una sfera? non ci resta che attendere.

Migliore ipotesi per l’annuncio: WWDC nel giugno 2023.

MacBook Air da 15 pollici

Le voci di un MacBook Air più grande hanno iniziato a circolare l’anno scorso, con una possibile uscita prima della fine del 2022. Ciò sembra meno probabile visto che secondo Gurman Apple avrebbe spostato l’uscita al prossimo anno. Mentre sarà interessante vedere all’opera questo laptop, sarà anche importante vedere cosa significherà un simile modello per il resto della linea di laptop di Apple. Significherà, ad esempio, la fine del MacBook Pro da 13 pollici?

Migliore ipotesi per l’annuncio: primavera 2023.

HomePod con display

Il prossimo anno Apple potrebbe proporre anche un nuovo HomePod, ma le voci a riguardo sono ancora poche; probabilmente sarà uno speaker wireless profondamente riprogettato e con tanto di display integrato. Sono infatti circolate voci su un dispositivo simile all’Amazon Echo Show, ovvero un device che combina speaker e iPad. Gurman ha precedentemente riferito che questo dispositivo non sarà rivelato fino al 2024, ma sembra un prodotto perfetto anche per le festività natalizie del prossimo anno.

Migliore ipotesi per l’annuncio: incrociamo le dita per un One More Thing di fine 2023.

iPad Pro da 14 pollici

Apple non è mandata oltre i 12,9 pollici per l’iPad, con il modello Pro più grande che dal 2015 a oggi ha sempre mantenuto questa dimensione del display. Ciò potrebbe però cambiare nel 2023, visto che secondo Gurman Apple porterà sul mercato un iPad Pro da 14 pollici, in linea con la sua recente filosofia di prodotto “più grande è, meglio è”. Questa nuova dimensione sarà più adatta agli utenti che sono “abituati a un MacBook Pro da 16 pollici”, secondo le indiscrezioni, e speriamo che Apple abbia in serbo alcune sorprese oltre al display più grande.

Migliore ipotesi per l’annuncio: primavera 2023.