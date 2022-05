Acer: tra gaming, 3D stereoscopico e sostenibilità

Acer annuncia tante novità per l’estate 2022, sia per il mondo del gaming che per i content creators, strizzando un occhio anche alla sostenibilità e all’impatto ambientale in tutta la fase di produzione. Dai monitor ai desktop, passando per i Chromebook ai laptop fino ad arrivare al 3D: ecco tutti gli annunci principali della global press next@acer.

Acer ConceptD

Acer ha aggiornato la gamma di laptop ConceptD 5 e ConceptD 5 Pro associando il display opzionale OLED da 16 pollici a processori Intel Core i7 di dodicesima generazione e una GPU NVIDIA RTX A5500 o NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti.

I nuovi modelli ConceptD 500 offrono processori Intel Core i9 di dodicesima generazione e GPU NVIDIA RTX A4000 oppure GeForce RTX 3070, fino a 128 GB di memoria DDR4 a 3200 Mhz, fino a 4 TB di storage M.2 Gen 4 SSD e fino a 4 TB di memoria HDD

I desktop ConceptD 100 sono dotati di processori Intel Core i5 o Core i7 di dodicesima generazione e GPU NVIDIA T400 o T1000. Hanno fino a 128 GB di memoria DDR4 a 3200 Mhz, fino a 2 TB di HDD a 7200 RPM e fino a 2 TB di memoria SSD M.2 PCI-e/Gen 4.

Acer Vero

I nuovi laptop Aspire Vero sono stati progettati secondo le sei mission di Earthion, la piattaforma per la sostenibilità di Acer. In particolare, Earthion si concentrerà su questi punti d’azione:

Product Design: materiali ecosostenibili per ridurre l’impatto ambientale dal principio alla fine della catena di produzione; Produzione: collaborazione con i vari partner industriali per ridefinire il processo produttivo e la gestione dei rifiuti e delle sostanze chimiche Energia: non viene usato nessun combustibile fossile, energia rinnovabile in tutte le sedi dell’azienda; Logistica: limitare le emissioni di CO2 partendo dalla supply chain; Packaging: ridurre l’impatto ambientale usando materiali di riciclo; Riciclo: uso mirato della risorsa, riutilizzabile poi per altri scopi.

Tornando ai prodotti, i nuovi laptop sono dotati dei recenti processori Intel Core di dodicesima generazione, sono disponibili con display FHD da 14 e 15 pollici e in una nuova gamma colori.

Il desktop AIO (All-In-One) professionale Veriton Vero presenta un display IPS FHD da 24 pollici e un design con profili sottili che offre un rapporto screen-to-body dell’88%.

I nuovi monitor Vero da 23,8 e 27 pollici sono dotati di pannelli IPS e sono progettati secondo criteri di ecosostenibilità.

Il mouse e la tastiera Vero con tasti praticamente silenziosi riducono il rumore di battitura. Tutti i prodotti sono realizzati utilizzando una percentuale materiali plastici Post-Consumer Recycled (si utilizza la plastica riciclata post-consumo e non il materiale vergine) e sono spediti in un packaging riciclabile e riutilizzabile.

Chromebook

Il nuovo Acer Chromebook Spin 714 con display da 14 pollici WQXGA (2560×1600) o WUXGA (1920×1200), è dotato di processori Intel Core di dodicesima generazione, presenta un design durevole e una penna USI integrata a ricarica rapida.

Acer Chromebook Tab 510 è un robusto tablet basato sulla piattaforma Snapdragon 7c di seconda generazione che consente agli utenti di rimanere produttivi in mobilità, offre connettività opzionale LTE 4G oltre alla connessione WI-Fi. L’azienda indica un’autonomia massima di 11 ore e la presenza di un rivestimento Corning Gorilla Glass antimicrobico.

SpatialLabs e Predator

Si amplia anche la gamma di prodotti 3D SpatialLabs con i nuovi SpatialLabs View e SpatialLabs View Pro, due display 4K da 15,6″ portatili esterni con tecnologia stereoscopica 3D senza occhiali pensati per un pubblico di creator e gamer.

Il sistema di SpatialLabs funziona combinando un sistema di tracciamento dello sguardo dello spettatore con un sistema di lenti che invia a ciascun occhio immagini modificate in base al punto in cui è focalizzato lo sguardo, creando un’illusione di tridimensionalità.

Entrambi gli schermi hanno una copertura del 100% della gamma AdobeRGB e 400 nits di luminosità.

La filosofia SpatialLabs abilita diverse funzioni, tra cui SpatialLabs TrueGame, una nuova applicazione che introduce il mondo del gaming al 3D stereoscopico, consentendo agli utenti di godersi il gioco nel pieno delle sue possibilità.

Questo è possibile perché i videogiochi sono per lo più creati pensando in tre dimensioni e SpatialLabs sfrutta queste informazioni per presentare i contenuti in 3D stereoscopico.

SpatialLabs Go è la soluzione di Acer basata su AI che consente di generare contenuti 3D stereoscopici partendo da immagini o pagine web in 2D.

Infine, SpatialLabs Model Viewer, uno strumento per la creazione di contenuti 3D che supporta i maggiori software di progettazione 3D come Revit, Solidworks e Cinema 4D installando i plug-in di esportazione di Datasmith e visualizzando il risultato finale in Model Viewer.

Predator Helios 300 SpatialLabs Edition porta la tecnologia 3D stereoscopica senza l’utilizzo di occhiali al mondo del gaming supportando oltre 50 giochi moderni e classici già in occasione del lancio.

Con processore Intel Core i9 di dodicesima generazione e GPU NVIDIA GeForce RTX™ 3080, Predator Helios 300 SpatialLabs Edition è un laptop da gaming decisamente potente.

Predator Triton 300 SE ha uno chassis sottile, processori fino a Intel Core i9 e GPU NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti . I monitor da gaming Predator XB273K LV e Acer Nitro XV272U RV da 27 pollici sono dotati di AMD FreeSync™ Premium e certificati TÜV Rheinland Eyesafe®

Acer Swift 3

Il nuovo laptop Acer Swift 3 OLED è dotato di processori Intel Core H di dodicesima generazione ed è certificato Intel Evo™.

Acer Spin 5 è un notebook certificato Intel Evo con display WQXGA touch da 14 pollici con rapporto d’aspetto 16:10 presentato per chi è alla ricerca di un dispositivo elegante e potente per svolgere progetti creativi.

Il convertibile Spin 3 da 14 pollici è un laptop 2-in-1 FHD super sottile è dotato di penna Acer Active Stylus integrata per disegnare e scrivere in mobilità.

Acer TravelMate

La storica serie di laptop professionali si arricchisce dei modelli TravelMate P4 e TravelMate Spin P4 con i più recenti processori Intel Core vPro di dodicesima generazione o AMD Ryzen PRO.

Il nuovo TravelMate P4 è ora disponibile con display IPS WUXGA da 14 o 16 pollici con rapporto 16:10 e cornici sottili; realizzato in lega di alluminio e magnesio leggera e con materie plastiche PCR (Post-Consumer Recycled). Il convertibile TravelMate Spin P4 è dotato di un touchscreen antiriflesso realizzato con il Gorilla Glass di Corning.

I nuovi notebook TravelMate P2 sono dotati di CPU Intel Core di dodicesima generazione e disponibili con display da 14 e 15,6 pollici e realizzati con materiali di riciclo (plastiche PCR e OBP).