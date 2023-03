Zucchetti allarga la propria presenza nel mondo della sanità con l’acquisizione di Advenias, società bolognese che propone soluzioni fortemente orientate al paziente grazie a Software as a Service (SaaS) personalizzabili. La società ha in catalogo la soluzione AdveniasCare per la gestione di tutti i processi sanitari, gestionali e amministrativi e di ottimizzazione del business attraverso qualsiasi dispositivo.

La nuova acquisizione arriva dopo che la società ha costituito Zucchetti Healthcare con l’obiettivo di diventare il player di riferimento a livello tecnologico nel settore. In gennaio ha acquisito O3 Enterprise, società specializzata in soluzioni software innovative per l’imaging medicale, con sedi a Trieste e Gorizia. Fondata nel 2008, conta 70 clienti tra strutture sanitarie pubbliche e private e più di 165 installazioni, non solo in Italia ma anche all’estero, con maggiore rilevanza in America Latina. O3 Enterprise si occupa dello sviluppo di software medicali, con particolare riferimento alla diagnostica e allo screening mammografico: ogni mese oltre un milione di immagini medicali vengono gestite mediante le sue soluzioni denominate ZEEROmed.

Il portafoglio prodotti include una suite completa per la gestione sia dei flussi di lavoro in diversi reparti sanitari sia di tutto l’imaging legato al paziente grazie all’innovativo Universal Viewer. “Tra i punti di forza di O3 Enterprise – ha sottolineato Paolo Galfione, amministratore di Zucchetti Healthcare – c’è anche la possibilità di fornire software e soluzioni in modalità totalmente cloud, aprendo a scenari di telemedicina e, in particolare, di teleradiologia per creare quel modello di sanità intelligente in cui siano i dati clinici e le informazioni diagnostiche a muoversi e non i pazienti”. Sempre in gennaio la società di Lodi ha proceduto all’acquisizione di Quaderno Elettronico, società nata nel 1991 con circa cinquemila clienti che utilizzano i suoi prodotti Windent per gli studi odontoiatrici, Winodlab per laboratori odontoiatrici, Poliwin per poliambulatori Medici.

“I nostri gestionali – dichiara Gino Chimentelli, amministratore di Quaderno Elettronico – sono caratterizzati da una medesima interfaccia dalla fisionomia di un ‘quaderno’ (con tanto di linguette per ogni argomento): da sempre, questa caratteristica risulta essere particolarmente intuitiva e semplice all’uso e ci distingue da tutti gli altri software. Rinnoviamo continuamente i nostri prodotti, integrandoli con nuovi progetti; nel contempo offriamo formazione e assistenza ai nostri clienti, garantendone la massima soddisfazione. Alcuni nostri numeri dell’ultimo anno: 2.000.000 SMS inviati, 39.506 assistenze gestite per 4.570 ore di formazione/assistenza con 7 minuti come durata media di una richiesta di assistenza”.