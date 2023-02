Casa Angelini, il quartier generale di Angelini Industries, ha ospitato il Demo Day di Vita, l’evento conclusivo del primo acceleratore interamente dedicato al mercato della Digital Health. Nato su iniziativa di CDP Venture Capital e realizzato insieme a Healthware Group e Accelerace, che gestiscono operativamente il programma, Vita vede il coinvolgimento di Zambon con il suo research venture Zcube, in qualità di innovation partner, di Petrone Group e Sifi Group come corporate partner e di Orrick in qualità di technical partner.

A sostenere il programma d’accelerazione anche Angelini Ventures, venture capital arm di Angelini Industries, che si aggiunge all’ampio network di Ecosystem Partner istituzionali, scientifici e del mondo venture capital.

I primi investimenti

Durante il Demo Day sono state presentate le cinque startup, selezionate tra le oltre 120 candidature ricevute da venti nazioni, che hanno completato con successo la prima edizione del programma di Vita, ricevendo un primo investimento di 110 mila euro e un potenziale follow-on sino a 400mila euro.

Le startup sono giunte al Demo Day dopo un percorso di quattro mesi durante il quale, grazie al supporto di oltre cinquanta esperti e professionisti del mondo Digital Health, sono state impegnate in momenti di mentorship e coaching, workshop di business training, eventi di networking e sessioni di lavoro con le aziende corporate e innovation partner per la realizzazione di progetti pilota da testare sul mercato. Il programma ha alternato sessioni online con incontri in presenza.

Nel corso dell’evento è stata poi annunciata ufficialmente l’apertura della nuova call rivolta a startup italiane e internazionali che intendano aprire una sede legale in Italia che sarà aperta fino al 17 aprile e consentirà di selezionare le startup per il prossimo programma d’accelerazione previsto nella seconda metà del 2023.

Le soluzioni di Digital Health spaziano da tecnologie innovative per la riabilitazione visiva per pazienti ipovedenti cerebrolesi a dispositivi per il monitoraggio dello stato di salute dei bambini fino a sistemi innovativi per lo screening e il trattamento di disturbi cognitivi come la dislessia.