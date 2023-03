SaluberMD, società che sviluppa servizi innovativi, ha realizzato la prima Academy dedicata alla formazione dei medici per le visite da remoto. Realizzata in collaborazione con Fastweb, l’Academy ha già concluso il primo corso rivolto a specializzandi e specialisti in Fisiatria per migliorare le loro conoscenze sulle visite da remoto. A conclusione del corso è stato rilasciato un attestato di partecipazione che attesta l’ottenimento di specifiche competenze.

Nei prossimi mesi il servizio sarà ampliato con nuove specializzazioni come cardiologia, pediatria, psicologia e altro. I docenti intervenuti dell’Academy appartengono a diverse specialità e tutti sono stati formati secondo il metodo Screen Side Manner, studiato e realizzato appositamente da SaluberMD e già sperimentato in diverse università del mondo, fra le quali Royal College of Surgeons in Irlanda, Medical University in Bahrain e West Virginia School of Osteopathic Medicine.

L’interazione con il paziente



Il metodo è stato appositamente pensato per supportare il personale medico nell’apprendimento di come interagire con il paziente ottimizzando l’efficacia della consulenza digitale, con il medesimo rigore scientifico e la qualità della relazione medico-paziente che viene utilizzata nelle visite in presenza, creando un rapporto empatico che non risente del device elettronico interposto fra i due.

“La digitalizzazione del mercato sanitario sarà un processo graduale che, come sappiamo, non potrà passare solamente attraverso l’evoluzione tecnologica, ma anche ad un aggiornamento delle competenze. Occorre allineare il modus operandi degli operatori sanitari alle nuove soluzioni, ai nuovi metodi e soprattutto alle nuove esigenze dei pazienti”. Dichiara Andrea Reggiani Direttore Scientifico di SaluberMD “Implementare le competenze e l’approccio dei medici nei confronti delle visite da remoto ci aiuterà inoltre a ridurre la diffidenza dei cittadini nei confronti di queste soluzioni, che ricordiamo forniscono una molteplicità di vantaggi per i cittadini”.

SaluberMD è un’azienda internazionale nata nel 2017 presente in numerosi paesi dagli Usa all’Europa e all’Asia. La mission del Gruppo è semplificare e implementare servizi medicali a distanza, attraverso l’utilizzo di tecnologie avanzate, mantenendo il focus sul paziente. Grazie a un centro di ricerca e sviluppo basato in Israele, SaluberMD studia e sviluppa dispositivi tecnologici per fornire a medici e personale sanitario il know-how e gli strumenti adeguati con i quali monitorare da remoto le condizioni cliniche dei pazienti. A oggi conta oltre ottomila medici specialisti nel mondo, di cui quasi seicento in Italia in 24 specialità differenti.