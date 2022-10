Iper La grande I ha presentato un servizio di telemedicina presso il punto vendita di Seriate (BG). Il servizio viene offerto in una cabina tecnologica dove si collegano un medico o un pediatra che visitano il paziente a distanza.

Il limite della distanza tra medico e paziente viene annullato con l’ausilio dei dispositivi tecnologici attivati dal personale specializzato di Iper Farma, a supporto del servizio. Nella cabina, l’operatore registra i parametri (pressione, temperatura e saturazione) e attiva le rilevazioni (come un elettrocardiogramma) su richiesta del medico collegato e a seconda delle esigenze cliniche del paziente. Al termine del consulto, il medico rilascia un resoconto ed eventuali indicazioni terapeutiche.

L’Iper come punto di riferimento

“Assistiamo a un superamento della telemedicina come la conosciamo al momento, perché non si tratta di una semplice videochiamata ma di una visita vera e propria” – ha commentato Michela Bettoni, Direttore di Iper La Grande I di Seriate.

“Nel post pandemia, abbiamo voluto consolidare ancora di più il valore dell’ipermercato come spazio sempre aperto e punto di riferimento della comunità, dove oltre a fare la spesa, ora si può anche monitorare il proprio stato di salute”.

La cabina è in funzione presso il punto vendita di Seriate, dal lunedì alla domenica, dalle 8 alle 21.30, seguendo gli orari di apertura dell’ipermercato. Il progetto è realizzato grazie a BuongiornoDottore che mette a disposizione il personale medico di SOS Dottore e SOS Pediatra, Whealthy Care Solutions per la componente tecnologica e GSM che gestisce le parafarmacie di Iper La Grande I.

Per quanto riguarda il prezzo del servizio, la televisita interattiva di medicina generale o pediatrica che dura al massimo dieci minuti, costa 39 euro che diventano 59 per la visita specialistica su appuntamento che dura un massimo di un’ora. A disposizione dei pazienti ci sono anche 24 medici specialisti, come cardiologi, nutrizionisti e dermatologi.

L’esperienza di Walmart

Quello dell’Iper è il primo passo della GDO italiana in direzione dell’assistenza da remoto già in corso negli Stati Uniti, dove Walmart sta diventando uno dei maggiori operatori sanitari del Paese, soprattutto per quanto riguarda l’aumento dell’accesso a un’assistenza sanitaria di qualità per le popolazioni che ne hanno più bisogno.

La società gestisce oltre 4.700 negozi solo negli USA e sfrutta questa prolifica presenza fisica per fornire assistenza sanitaria. Ai clienti della grande distribuzione offre servizi di assistenza primaria in luoghi selezionati. Il concetto di Care Clinic dell’azienda offre servizi come “cure primarie, odontoiatria, consulenza, laboratori e radiografie, screening sanitari, optometria, udito, fitness e nutrizione, assicurazione sanitaria e iscrizione” ed è attualmente offerto in vari Stati, tra cui Arkansas, Georgia, Illinois, Texas. La missione sanitaria generale dell’azienda consiste nell’impegno ad offrire “Prezzi accessibili e trasparenti, con o senza assicurazione; il più alto livello di assistenza da parte dei nostri medici qualificati, infermieri, dentisti, optometristi e altro; una varietà di servizi di assistenza in un’unica comoda sede”.

Alla fine dello scorso anno, Walmart ha annunciato un’iniziativa innovativa: la collaborazione con EPIC, azienda di fama mondiale specializzata in cartelle cliniche elettroniche, per l’utilizzo nelle sue strutture sanitarie. Questo annuncio ha segnato una tappa importante, EPIC è uno dei sistemi EMR più diffusi, utilizzato da oltre duemila ospedali.