Servizio a costo zero

Lo chiamano ospedale virtuale ed è un altro esempio dello sviluppo della telemedicina. Siamo all’ospedale Sant’Eugenio di Roma, Asl Roma 2, dove su un grande display due geriatri controllano da remoto i valori di un gruppo di pazienti. Se, come è capitato, una signora raggiunge i 120 battiti, troppi per una donna anziana che si muove poco, l’allarme è immediato. Si contatta la parente più prossima o in alternativa l’assistenza domiciliare.. Sullo schermo intanto passano i valori di cuore e respiro: arrivano al Sant’Eugenio direttamente dai letti e dai divani di un gruppo di anziani fragili.“L’abbiamo chiamato ospedale virtuale”, spiega a Repubblica, il direttore generale della Asl Roma 2, una costola della capitale che da sola — tra le ville dell’Eur e i casermoni di Torpignattara — vale 1,4 milioni di abitanti, di cui 32mila fragili e ventimila affetti da demenza senile. “Per ora il servizio non costa nulla all’azienda e ci permette di evitare parecchi ricoveri. Ma puntiamo a crescere, e lì le risorse ovviamente serviranno”. Il servizioè stato avviato nel novembre 2021 in fase sperimentale, entro fine anno è previsto l’ampliamento a tutti e sei Distretti del territorio aziendale e lo sviluppo di percorsi che coinvolgano ulteriori aree specialistiche di dimissione ospedaliera. Nello specifico ladel Sant’Eugenio, prima della dimissione, che individua il paziente anziano fragile, sulla base degli score definiti nel progetto. Il tele-monitoraggio, effettuato tramite dispositivi consegnati al caregiver familiare, consente di identificare rapidamente emergenze cliniche gestibili a domicilio. E, con adeguata preparazione, può intercettare situazioni che necessitino di ricovero ospedaliero con percorso dedicato. Nell’operazione viene attivato anche il Medico di Medicina Generale che partecipa al progetto.

“La Asl Roma 2 – spiega l’azienda in una nota – è caratterizzata da un territorio molto vasto e variegato con 93.000 anziani in condizione di fragilità caratterizzata da polipatologie, comorbidità, presenza di deficit cognitivi e motori a rischio di ospedalizzazione o di istituzionalizzazione. Numerose esperienze di telemedicina svolte durante la pandemia hanno dimostrato i vantaggi dell’utilizzo della telemedicina nel migliorare l’assistenza del paziente a domicilio; sfruttando questa esperienza, il progetto Curare@Casa imposta una risposta funzionale di sintesi tra tecnologia e competenza sanitaria e sociale, per creare un processo di tutoring sugli anziani fragili residenti sul territorio aziendale”.

L’attenzione alle cure domiciliari è uno degli insegnamenti della pandemia. Meglio curarsi sul territorio che affollare gli ospedali o attendere ore al pronto soccorso.

“È anche uno degli obiettivi del PNRR: arrivare al 10% dei malati al di sopra dei 65 anni seguiti in telemedicina”, aggiunge Casati. L’obiettivo è ampliarlo poi a tutti i sei Distretti del territorio aziendale e sviluppare anche percorsi che coinvolgano ulteriori aree specialistiche di dimissione ospedaliera. Il Sant’Eugenio, dopo la geriatria, ha avviato la telemedicina anche per alcuni letti virtuali di neurologia ma l’obiettivo è di ampliare il progetto ai sei distretti del territorio aziendale.

”È come aprire un piccolo ospedale tutto nuovo”, spiega Casati. “Per noi medici vuol dire uscire dalla comfort-zone”, aggiunge Capobianco, 63 anni di cui più della metà passati in una corsia di geriatria. “Siamo abituati a gestire un paziente in fase acuta che ha bisogno del ricovero. Integrare la nostra cultura di medici con le nuove tecnologie e l’organizzazione di un servizio a domicilio è una sfida anche per noi”.