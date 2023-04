Predict, azienda locale specializzata nelle apparecchiature elettromedicali e l’UOC di Medicina Interna, Guido Baccelli, del Policlinico di Bari, hanno raggiunto un’intesa per l’utilizzo di OPTIP, una piattaforma da utilizzare nell’ambito della tele-ecografia in Medicina Interna. Pensata principalmente per i Medici Specialisti, la piattaforma integra i visori Google Glass con l’ecografo portatile Vscan Air e permette di effettuare videochiamate evolute per guidare da remoto l’esecuzione dell’esame ecografico nei contesti di assistenza domiciliare e medicina territoriale e agevolare l’accesso alle cure di pazienti residenti in luoghi remoti, per confrontarsi su un esame in tempo reale e a distanza e può essere utilizzata anche in ambulanza con l’intervento in tempo reale di un medico esperto di Control Room.

Il suo utilizzo quindi può essere intra ed extra-ospedaliero. OPTIP consente la collaborazione tra medici di varie specializzazioni per finalità di second opinion o durante l’assistenza presso il domicilio del paziente, grazie alla possibilità di seguire da remoto in tempo reale sia l’esame eseguito dal medico sul campo, ripreso dalla telecamera del visore, che lo streaming dell’immagine diagnostica dell’ecografo ospedaliero cui la piattaforma è collegata.

L’ecografia toracica



Nel reparto di Medicina Interna del Policlinico, OPTIP potrà permettere il monitoraggio e la valutazione dei pazienti, specie nei casi di ecografia toracica per i pazienti con patologie respiratorie. Utile anche per la didattica, il sistema ha le potenzialità per essere impiegato per formazione on the job degli specializzandi per effettuare simulazioni pratiche in ospedale, come nel campo dell’ecoFast.

Secondo Angelo Vacca, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Medicina Interna: “Le equipe mediche, che hanno il dovere di preservare la salute dei pazienti, sono chiamate a fornire prestazioni diagnostiche e terapeutiche specialistiche di alto livello: è pertanto necessario che anche gli strumenti medicali in uso siano ad alta componente tecnologica. La piattaforma OPTIP di Predict ha dimostrato potenzialità significative e la sua implementazione nel reparto può ben affiancare gli strutturati e i medici in formazione specialistica nelle attività assistenziali e ambulatoriali rivolte al paziente. In particolare, con questo sistema potranno essere velocizzate sia la diagnosi che la terapia con netto beneficio per i pazienti”.

Sebastiano Cicco, Specialista in Medicina Interna, sottolinea come “Gli strumenti diagnostici della medicina moderna forniscono un aiuto prezioso alla vita del reparto, in quanto permettono valutazioni precise e tempestive che, nelle emergenze, fanno spesso la differenza, permettendo di escludere patologie acute e quadri clinici complicati. Obiettivo della nostra Medicina Internanterna è stato proprio quello di dotarsi di un dispositivo facilmente utilizzabile per diversi scopi e in grado di dialogare con le apparecchiature per il teleconsulto già in uso presso l’ospedale”.