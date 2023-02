Boston Scientific è la prima azienda ad adottare la soluzione di remote proctoring di Vodafone Business che permette di visualizzare modelli 3D del cuore del paziente e i dati sanitari e di potervi interagire grazie alla realtà aumentata e alla tecnologia 5G. La soluzione ha l’obiettivo di favorire la comunicazione e il confronto tra medici specialisti per una più efficace interpretazione dei dati anatomici-patologici e per un supporto in tempo reale per l’esecuzione dell’intervento. La soluzione di remote proctoring di Vodafone Business è una piattaforma basata su un software e connettività di quinta generazione che permette di elaborare, processare e infine visualizzare dati medicali provenienti da sistemi di mappatura in ambito cardiovascolare, come le immagini altamente dettagliate di diagnostica radiologica acquisite da angolazioni diverse tutt’intorno al soggetto. Questi dati e immagini vengono elaborati in modelli 3D paziente-specifici fruibili per visualizzazione olografica in ambiente di realtà aumentata e in modalità condivisa (per creare una sessione collaborativa di diversi utenti) attraverso l’utilizzo di visori HoloLens 2.0 per la mixed reality. Il software è stato sviluppato da Artiness, la startup fondata nel 2018 da ricercatori e professori del dipartimento di Bioingegneria del Politecnico di Milano e vincitrice del secondo bando Vodafone “Action for 5G” dedicato a startup, PMI e imprese sociali.

C’è anche la realtà aumentata



La soluzione consente di manipolare in tempo reale l’ologramma del modello paziente-specifico, effettuando operazioni di taglio, sezione, zoom, e replicando virtualmente le informazioni medicali necessarie al posizionamento e impianto di dispositivi come valvole transcatetere, stent, occluders.

Boston Scientific impiegherà la soluzione nella formazione dei tecnici di sala operatoria. La fase iniziale dell’implementazione della soluzione prevede che vengano replicati in 3D e in realtà aumentata anche alcune soluzioni medicali di Boston Scientific, che potranno così essere visualizzate e manipolate nel contesto virtuale e tridimensionale di casi clinici rilevanti: in questo modo l’osservazione e la formazione del personale di sala operatoria può avvenire in un ambiente tecnologico, interattivo, sicuro e più vicino alla reale esperienza d’uso.

Non è il primo accordo di Vodafone in campo sanitario. Nell’ottobre del 2021la società ha annunciato un’alleanza strategica con Deloitte per accelerare l’adozione di soluzioni per la sanità digitale attraverso il lancio del Vodafone Centre for Health con Deloitte, un centro virtuale per unire le soluzioni per la sanità connessa di Vodafone con l’esperienza di consulenza strategica e d’innovazione di Deloitte nel settore della sanità.