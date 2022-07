Il modello Hub & Spoke

Advanced Radiotherapies and Diagnostics in Oncology

Preventive and Predictive Medicine

Advanced Technologies

Methods and Materials for Human Health and Well-Being

Nanotechnologies for Diagnosis and Therapy

Implementing Innovation for Healthcare and Well-Being

Precision Medicine & Personalized Healthcare

Innovating Translational Medicine

Biotechnologies and Imaging in Neuroscience

Robotics and Automation for Health

Wearable Robotics

Population Health

Arriva in Toscana un’aggregazione di competenze scientifiche, tecnologiche e infrastrutture di ricerca nel settore Life Sciences. È uno degli 11 ecosistemi dell’innovazione finanziati a livello nazionale nell’ambito del PNRR, l’unico dedicato alle scienze della vita.di euro, assegnati dal Ministero dell’Università e della Ricerca, in riferimento alla missione 4 (Istruzione e Ricerca) del PNRR, in particolare alla componente 2 “Dalla ricerca all’impresa”. THE nasce da una proposta progettuale presentata dall’Università di Firenze, in qualità di capofila, in coerenza con una delle linee strategiche della Regione Toscana relativa alle scienze della vita. Gli ecosistemi dell’innovazione, secondo il PNRR, nascono infatti in aree di specializzazione tecnologica coerenti con le vocazioni industriali e di ricerca del territorio di riferimento, promuovendo e rafforzando la collaborazione tra il sistema di ricerca, quello produttivo e le istituzioni territoriali.Come richiesto dal bando pubblico emanato dal MUR nello scorso Febbraio, la struttura dell’ecosistema è organizzata secondo il modello hub & spoke: la funzione di hub (coordinamento e gestione delle attività) è svolta da una società consortile appositamente costituita il 9 giugno scorso, che conta 12 membri: Università di Firenze, Pisa e Siena, Scuola Superiore Sant’Anna, Scuola Normale Superiore, Imt Scuola Alti Studi Lucca, Università per stranieri di Siena, Istituto italiano di tecnologia, Consiglio nazionale delle ricerche, Toscana life sciences, Istituto nazionale di fisica nucleare e Confindustria Toscana. Complessivamenteall’ecosistema THE: sette Università, sei enti pubblici ed enti pubblici di ricerca, nove imprese o soggetti privati. Le attività si articoleranno in dieci settori o nodi di ricerca (spoke), tutti legati a tematiche avanzate di scienze della vita e affidati alla responsabilità di uno dei membri. I settori sono:La sfida di THE è fare dellaspingendo la ricerca verso le applicazioni e le aziende per far crescere le tecnologie dedicate alla salute e al benessere. Dal punto di vista operativo l’ecosistema dedicherà parte del finanziamento all’erogazione, sulla base di appositi bandi pubblici, di fondi per la ricerca applicata ad aziende e spin off nonché all’assunzione a tempo determinato di circa trecento nuovi giovani ricercatori. L’ecosistema ha come orizzonte temporale l’arco di tre anni dall’avvio delle sue attività, secondo i tempi definiti dal PNRR.