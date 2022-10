La digitalizzazione dell’ortodonzia ha visto l’ingresso sulla scena di scanner intraorali e software di elaborazione che hanno permesso di aprire nuovi scenari per la pianificazione dei trattamenti ortodontici. Si è iniziato così a parlare di ortodonzia invisibile con la pianificazione tridimensionale dei movimenti di ogni dente con simulazione del risultato finale. Dalla fisicità dei calchi in gesso si è passati al 3D con la possibilità di consultare immediatamente i dati e analisi al computer di una sezione o denti specifici, la verifica della quantità di affollamento o spaziatura e il tipo di malocclusione. Anche in questo caso la digitalizzazione significa risparmio di tempi, costi e una soluzione data-driven che permette di avere molte più informazioni rispetto al passato.

Recentemente Dental Pro, catena con oltre 255 centri, ha lanciato il Digital Check-Up che grazie all’utilizzo di scanner intraorali permette di acquisire le immagini a 360 gradi del cavo orale in tempo reale, e mostrarle in 3D. Lo scanner intraorale è un dispositivo digitale ancora poco diffuso e utilizzato da uno studio su cinque, tra i 38.000 presenti in tutta Italia. Ci sono quindi ampi spazi di crescita per il mercato dove non mancano le innovazioni tecnologiche.

Un modello in 3D per gli allineatori Invisalign



Align Technology, specializzata nei dispositivi medici, ha presentato infatti la nuova funzione di integrazione della tomografia computerizzata a fascio conico (CBCT) per il software di pianificazione del trattamento digitale ClinCheck, uno strumento che combina radici, osso e corone in un unico modello tridimensionale che consente ai medici di visualizzare le radici del paziente nell’ambito del processo di pianificazione del trattamento digitale. La funzione di integrazione aiuta i medici ad ampliare la diagnosi e a trattare una gamma più ampia di casi con gli allineatori Invisalign, aumentando la visibilità e il controllo delle strutture anatomiche sottostanti del paziente durante il processo di pianificazione digitale del trattamento.

“L’integrazione dei dati delle scansioni CBCT nella pianificazione digitale del trattamento offre ai medici il controllo e la sicurezza di poter sfruttare la propria esperienza ed estendere il trattamento a tutti i tipi di malocclusione, compresi i casi orto-restitutivi con la preparazione del sito implantare, decidendo diverse opzioni di pianificazione del trattamento (come l’espansione rispetto all’estrazione), nonché i casi di adolescenti per gestire i denti impattati o non erotti“, ha dichiarato Graham Gardner, Ortodontista di Richmond, Virginia.

“La pianificazione del trattamento utilizzando le radici reali del paziente cambia le carte in tavola. La quantità di informazioni aggiuntive e gli approfondimenti che ne derivano sono trasformativi, ora che possiamo tenere conto delle caratteristiche individuali delle radici e dell’osso. La pianificazione proattiva del trattamento che facciamo con gli allineatori trasparenti Invisalign è ancora più adatta a integrare questo aspetto, in quanto progettiamo il piano di trattamento in anticipo invece di reagire ai suoi effetti come facciamo di solito con gli apparecchi fissi“.

In precedenza la società che realizza il sistema di allineatori trasparenti Invisalign, gli scanner intraorali iTero e il software Cad/Cam Exocad per l’ortodonzia digitale e l’odontoiatria restaurativa, aveva annunciato anche le innovazioni del sistema Invisalign per la piattaforma digitale Align, una combinazione proprietaria di software, sistemi e servizi progettata per fornire un’esperienza e un flusso di lavoro senza soluzione di continuità che integri e colleghi tutti gli utenti: medici, laboratori, pazienti e consumatori.

Piani di cura in tempo reale e app per il paziente

Le innovazioni del sistema Invisalign includono ClinCheck Live Update per i controlli 3D, Invisalign Practice App, Invisalign Personalized Plan (IPP) e Invisalign Smile Architect.

ClinCheck Live Update è una funzione di ClinCheck Pro che consente ai medici di generare piani di trattamento Invisalign modificati in tempo reale.

L’App Invisalign Practice semplifica il flusso di lavoro dello studio medico inserendo in un’unica applicazione molte delle funzioni di trattamento Invisalign utilizzate quotidianamente dai medici, come l’acquisizione di foto, Invisalign Virtual Care, Invisalign Virtual Appointment e la simulazione Invisalign SmileView.

Invisalign Personalized Plan (IPP) è una nuova funzione tecnologica proprietaria del software ClinCheck Pro progettata per semplificare il processo di pianificazione del trattamento e aiutare i medici a realizzare i piani di trattamento desiderati, mentre Invisalign Smile Architect offre un approccio alla pianificazione del trattamento ortodontico e restaurativo basato sul viso. Combina scansioni intraorali iTero, foto del viso e il software ClinCheck per aiutare i medici a creare piani di trattamento che integrano ortodonzia e trattamenti restaurativi per i loro pazienti.