Evoluzione della OCT



Presentato al congresso di Parigi il sistema avanzato in uso al Papa Giovanni L’intelligenza artificiale di Bergamo si presenta a Parigi. Il Congresso Europeo di Cardiologia Interventistica EuroPcr 2022 che si è svolto di recente nella capitale francese, è stato il palcoscenico per presentare ilin uso al Papa Giovanni XXIII di Bergamo che rende più efficace e sicuro l’impianto degli stent in caso di stenosi coronariche particolarmente calcifiche. La dimostrazione pratica si è avvalsa della registrazione video di un intervento di angioplastica coronarica nelle sale operatorie dell’ospedale di Bergamo.Il sistema di intelligenza artificiale mostrato in azione a Parigi è utilizzato da oltre un anno dalla cardiologia interventistica del Papa Giovanni XXIII, il primo ospedale in Italia a farne uso e attualmente disponibile in soli nove centri italiani. La metodica rappresenta un’evoluzione della classica OCT (tomografia a coerenza ottica). Una sonda in grado di emettere una luce a infrarossi consente al cardiologo di visualizzare la coronaria in vivo., che riproduce le immagini intravascolari ricostruendo la coronaria del paziente con dettagli ad altissima risoluzione che consentono di distinguere le placche aterosclerotiche a seconda della loro natura (calcifica, fibrotica o lipidica). Il sistema si rivela particolarmente utile in caso di placche calcifiche, più rigide e difficili da trattare. Il calcio che riveste internamente le arterie può essere paragonato a un vero e proprio strato di cemento, che va “fratturato” prima dell’angioplastica per consentire un’adeguata espansione dello stent che viene successivamente impiantato. Il nuovo sistema Oct con l’ausilio dell’intelligenza artificiale, al fine di scegliere i sistemi più efficaci per modificarlo e guidare il cardiologo interventista durante le varie fasi dell’intervento. “Il problema delle calcificazioni coronariche è sempre più attuale e spesso presente in pazienti d’età più avanzata e più fragili – ha spiegatoai colleghi presenti al simposio -. Trattare coronarie calcifiche rende l’intervento più complesso e talvolta anche più rischioso proprio per la necessità di modificare il calcio prima d’impiantare uno stent. L’utilizzo di un sistema d’imaging intracoronarico addestrato a riconoscere e quantificare il calcio può realmente consentirci di pianificare l’intervento garantendo ai nostri pazienti il migliore esito clinico”.

“L’attenzione costante all’innovazione tecnologica è uno dei fattori che permettono di offrire risposte sempre più appropriate ai nostri pazienti – ha sottolineato Fabio Pezzoli, direttore sanitario del Papa Giovanni XXIII -. Ma oltre alla tecnologia, contano le competenze dei professionisti. Ecco perché è importante offrire un contributo in un appuntamento internazionale prestigioso come quello di Parigi. È anche grazie al confronto con i colleghi medici e ricercatori di altri Paesi, una tradizione che da circa cinquant’anni portiamo avanti in ambito cardiovascolare, che si consolida la crescita professionale dei nostri medici”.