Se possiedi già Amazon Prime con cinque dollari in più al mese puoi partecipare a un programma che permette l’acquisto illimitato di farmaci scelti tra un elenco di cinquanta generici che trattano oltre ottanta patologie comuni tra cui ipertensione, ansia e diabete. Secondo Amazon sono circa 150 milioni gli americani che assumono almeno uno dei farmaci disponibili su RxPass, questo il nome del progetto. È l’ultima offerta in campo sanitario del retailer online, disponibile solo in alcuni Stati Usa, che secondo John Love, vicepresidente di Amazon Pharmacy, è pensato per le persone affette da patologie croniche che pagano più farmaci da prescrizione al di fuori della spesa. Love ha sottolineato che la mancanza di trasparenza sui prezzi dei farmaci da prescrizione ha spinto l’azienda a lanciare il servizio. Vin Gupta, Cmo di Amazon, ha aggiunto che il programma mira a offrire un’esperienza in farmacia “fondamentalmente diversa” da quella dei suoi concorrenti. I dati sulla spesa pro capite degli americani per i farmaci con ricetta parlano di 1.300 dollari a testa con l’85% delle ricette che riguardano i generici che rientrano nel progetto.

Profitti o strategia?



Il pagamento di una tariffa scontata per i farmaci generici non è un concetto nuovo. Sebbene Amazon RxPass utilizzi un approccio basato sull’abbonamento, si tratta di una iniziativa simile al programma di prescrizione a quattro dollari di Walmart, ma secondo gli esperti al momento non è chiaro se RxPass sia destinato a generare profitti per l’organizzazione, pare difficile, o se il suo obiettivo sia più strategico. Dal punto di vista economico, i primi calcoli effettuati su qualche prodotto dicono che Amazon in questo modo taglia il costo della prescrizione di due terzi, riducendo i suoi profitti di dieci dollari, probabilmente avvicinandosi a zero dollari. L’eventuale perdita potrebbe però essere compensata dalla spinta che potrebbe fornire a Prime, gli acquisti fornirebbero una grande quantità di dati sulla salute dei consumatori.

Prime al momento è più popolare tra i millennial rispetto alle altre generazioni. Considerando il recente acquisto di One Medical da parte di Amazon, è possibile che l’azienda stia cercando nuovi modi per identificare i pazienti relativamente sani coperti da assicurazioni commerciali, mentre valuta le opportunità di integrare One Medical anche nelle offerte Prime. Infine, RxPass potrebbe fornire una via per normalizzare il ruolo di Amazon nel settore dei farmaci con prescrizione, gettando le basi per una futura espansione. È un classico schema Amazon. Offrire prezzi sui quali non ci guadagna ma che fanno conquistare grandi quote di mercato da capitalizzare in futuro. È già successo con i libri e la musica.

Riconoscimento immagine d’apertura: Julie Clopper / Shutterstock.com