Hanno preso il via i lavori per l’esecuzione dell’appalto innovativo per la realizzazione di un progetto di ricerca e sviluppo di “Applicazioni innovative di Realtà Virtuale e Aumentata per persone con una condizione dello spettro autistico (Asc)”. Nato dalla collaborazione tra MIUR e AgID nell’ambito del Programma Operativo Complementare (POC) Ricerca e Innovazione 2014-2020, l’appalto sta ora confluendo in Smarter Italy, il programma di appalti innovativi finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico, dal Ministero dell’Università e della Ricerca e dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale e attuato dall’Agenzia per l’Italia digitale.

L’appalto d’innovazione pre-commerciale, del valore complessivo di 4,36 milioni di euro, ha l’obiettivo di sviluppare e valutare nuove soluzioni tecnologiche da mettere a disposizione della comunità e delle istituzioni: le associazioni, le famiglie, le scuole e le strutture sanitarie e di assistenza.

La condizione dello spettro autistico è una delle disabilità più gravi che si manifestano in tenerissima età e permane per il resto della vita. Le tecnologie per l’interazione uomo-macchina, come la realtà virtuale, la realtà aumentata e similari, si stanno dimostrando utili negli interventi terapeutici, in quanto la simulazione di situazioni quotidiane è risultata, in genere, un modo efficace per promuovere e migliorare l’inserimento sociale.

Sperimentazione nel Leccese



Complessivamente, alla gara hanno partecipato 78 soggetti, di cui il 37% piccole medie imprese, il 28% università e centri di ricerca, il 14% grandi aziende, il 12% Onlus, il 6% Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e il 3% enti privati di ricerca.

Dopo la valutazione iniziale sono stati selezionati otto raggruppamenti vincitori, ciascuno con un proprio programma di ricerca. In una due giorni di incontri svoltasi in settembre ha avuto inizio l’esecuzione degli otto progetti di ricerca che in seguito saranno valutati e selezionati sulla base dei risultati ottenuti e della prospettiva di efficacia. La fase finale di questo percorso prevede la sperimentazione effettiva delle soluzioni tecnologiche ideate sul territorio pilota dell’Ambito territoriale sociale del Comune di Casarano, in provincia di Lecce, con il coinvolgimento delle associazioni di famiglie sul territorio. Successivamente, sulla base dell’esito della sperimentazione, l’adozione di questi nuovi strumenti sarà promossa sul territorio nazionale.

Pubblicazione: 2017-09-30

Fascia di importo: da 1 a 5 milioni di euro

Tipologia procedura: PCP

Proponente: CONSORZIO ATO SUD SALENTO BACINO LE/3

Appaltante: MIUR

La gara è finalizzata alla creazione di soluzioni innovative – prodotti, servizi o processi non ancora presenti sul mercato – in tema di applicazioni basate sulle specificità delle tecnologie della realtà virtuale e della realtà aumentata tipizzate per persone con una condizione dello spettro autistico, allo studio degli effetti terapeutici derivanti dall’utilizzo di tali strumenti su persone con una condizione dello spettro autistico (Asc) in un contesto operativo pilota come quello dell’Ambito territoriale sociale di Casarano (Le) e dell’Area Vasta Sud Salento che comprende 66 comuni della provincia di Lecce.