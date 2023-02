Il mondo della sanità digitale è il protagonista di MioDottore Connect – Leading Digital Health Transformation, un nuovo spazio condiviso di formazione, informazione e networking dove agli attori dell’healthcare e dell’innovazione italiana possono confrontarsi circa le sfide e le opportunità del settore. Il progetto, realizzato da MioDottore – piattaforma specializzata nella prenotazione online di visite specialistiche e con medici di medicina generale è stata presentata a Milano presso il Talent Garden Calabiana di Milano e si articola in conferenze, gruppi di lavoro e workshop con l’obiettivo di creare un think tank capace di avviare una riflessione sul ruolo che la tecnologia ha e può avere per rispondere pienamente ai bisogni dei cittadini e degli operatori del settore.

Durante l’incontro Chiara Sgarbossa, Head of Digital Innovation in Healthcare and Life Science presso gli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano, ha messo in evidenza alcuni aspetto del rapporto tra gli italiani e il digitale nel mondo sanitario.

Il menu degli incontri



Secondo i dati dell’Osservatorio Sanità Digitale, nell’ultimo anno più di 7 pazienti su 10 hanno usato il digitale per prepararsi a una visita medica (75%) o a seguito della stessa per approfondire la diagnosi (76%). La tecnologia ha anche rivoluzionato la comunicazione medico-paziente, con il 70% degli specialisti che ha dichiarato di utilizzare app di messaggistica per scambiare informazioni con i propri assistiti.

Partendo dalle applicazioni per arrivare all’utilizzo di strumenti digitali molto più sofisticati che utilizzano per esempio l’intelligenza artificiale, la sanità digitale è sempre più al centro dell’attenzione di professionisti e pazienti, anche a fronte dei fondi messi a disposizione dal PNRR per potenziare la qualità dell’assistenza e assicurarne un’evoluzione in linea con il mutamento dei fabbisogni della popolazione. In questo contesto MioDottore Connect mira a far diventare coloro che vivono quotidianamente l’ecosistema sanitario i veri protagonisti dell’innovazione in corso, attraverso una serie di iniziative create per e con loro.

Il programma degli appuntamenti, nazionali e regionali, prevede tavole rotonde per discutere gli argomenti chiave della digital health e le soluzioni innovative capaci di migliorare l’efficienza e l’efficacia delle strutture medico-sanitarie. Non mancheranno workshop di formazione, in cui fornire alle cliniche e ai centri medici gli strumenti necessari per accedere a finanziamenti e incentivi 4.0, né tavoli di confronto dove i cittadini avranno modo di dialogare insieme agli operatori del settore sugli scenari della “Sanità 4.0” per contribuire con la loro visione a un tavolo permanente di discussione e co-progettazione. Infine, saranno realizzati anche incontri con istituzioni, associazioni mediche e di pazienti per delineare lo stato dell’arte e le prospettive della trasformazione dell’healthcare e del life sciences.