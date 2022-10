Hackensack Meridian Health, rete di operatori sanitari del New Jersey, sta iniziando a utilizzare la Medical Imaging Suite per de-identificare petabyte di immagini, con l’intenzione di creare algoritmi di I.A per prevedere le metastasi nei pazienti affetti da cancro alla prostata, malattia dall’esito potenzialmente letale che colpisce in modo sproporzionato gli uomini di colore negli Stati Uniti.

“Stiamo lavorando alla creazione di capacità di Ia che supporteranno la diagnosi clinica basata sulle immagini in un’ampia gamma di imaging e saranno parte integrante del nostro flusso di lavoro clinico“, ha dichiarato Sameer Sethi, Vicepresidente Senior, Chief Data and Analytics Officer di Hackensack Meridian Health, in un comunicato. “Le funzionalità di imaging di Google Cloud, tra cui l’archiviazione standardizzata e la de-identificazione, ci aiutano a sbloccare il valore dei nostri dati di imaging in modo che i medici e i ricercatori siano dotati di un supporto decisionale digitalizzato che si adatta al loro flusso di lavoro clinico“.

Moduli e funzionalità



Medical imaging suite di Google Cloud rilasciata di recente, comprende una serie di tool per l’imaging medico che, secondo l’azienda, consentirà lo sviluppo dell’intelligenza artificiale per l’imaging a supporto di una diagnosi più rapida e accurata delle immagini, maggiore produttività per gli operatori sanitari e migliore accesso alle cure e ai risultati per i pazienti.

La suite comprende strumenti per l’imaging storage come Cloud Healthcare Api che consente uno scambio di dati facile e sicuro utilizzando lo standard internazionale DicoMweb per l’imaging. Cloud Healthcare Api offre un ambiente di sviluppo di livello enterprise completamente gestito e scalabile e include la de-identificazione Dicom automatizzata. I partner tecnologici per l’imaging includono NetApp e Change Healthcare, un Pacs di imaging aziendale cloud-native utilizzato dai radiologi in ambito clinico.

Laboratorio di imaging: Gli strumenti di annotazione assistita dall’intelligenza artificiale di Nvidia e Monai aiutano ad automatizzare il compito manuale e ripetitivo dell’etichettatura delle immagini mediche; Google Cloud offre inoltre l’integrazione nativa con qualsiasi visualizzatore DicoMweb.

Set di dati e dashboard di imaging: le organizzazioni possono utilizzare BigQuery e Looker per visualizzare e cercare petabyte di dati di imaging per eseguire analisi avanzate e creare set di dati di formazione con zero spese operative.

Pipeline Ai di imaging: l’utilizzo di Vertex Ai su Google Cloud può accelerare lo sviluppo di pipeline Ai per costruire modelli di apprendimento automatico scalabili, con l’80% in meno di linee di codice necessarie per la modellazione personalizzata, ha dichiarato l’azienda.

Anche Hologic, azienda di tecnologia medica, ha in programma l’utilizzo della suite di Google per espandere le capacità della propria piattaforma citologica digitale con marchio Ce per i laboratori che combina un nuovo algoritmo di intelligenza artificiale per lo screening del cancro cervicale con una tecnologia di imaging volumetrico avanzata. La piattaforma aiuta citologi e patologi a identificare le lesioni precancerose e le cellule tumorali del collo dell’utero nelle donne.

“Abbiamo stretto una partnership con Google Cloud per utilizzare la Medical imaging suite e potenziare il nostro attuale sistema di diagnostica digitale Genius“, ha dichiarato in un comunicato Michael Quick, Vicepresidente del settore ricerca e sviluppo, innovazione di Hologic. “Integrando la nostra esperienza nella diagnostica e nell’Ai con l’esperienza di Google Cloud nell’intelligenza artificiale, deep learning e nelle sue tecnologie basate sul cloud per l’archiviazione delle immagini, stiamo evolvendo le nostre tecnologie leader di mercato per migliorare le prestazioni del laboratorio, il processo decisionale degli operatori sanitari e la cura dei pazienti“.