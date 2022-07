Oltre trenta sale operatorie



A distanza di tre anni e mezzo dal via libera ai lavori, il Irccss Ospedale Galeazzi – Sant’Ambrogio situato all’interno dell’area Mind (Milano Innovation District) presso Rho Fiera si appresta ad aprire i battenti. Il nuovo ospedale di Gruppo San Donato riunisce in un’unica struttura l’Istituto Ortopedico Galeazzi,e primo in Lombardia per numero di ricoveri e interventi chirurgici ortopedici, e l’Istituto Clinico Sant’Ambrogio, tra i primi centri italiani per il trattamento delle patologie cardiovascolari.L’investimento del gruppo San Donato è di circa duecento milioni di euro per una struttura di 172mila mq che comprendono due edifici. Il primo alto 94 metri per 16 piani e il secondo riservato alla parte didattica che ospiterà le aule per le lezioni, un auditorium da cinquecento posti cablato e collegato con le sale operatorie e le aule universitarie, bar e negozi. Nell’edificio di 94 metri c’è l’ospedale con seicento posti letto, 32 sale operatorie di cui quattro ibride (il paziente può essere operato da due équipe mediche), cinque di bassa intensità di cura e due endoscopie. L’ospedale è dotato anche di tre risonanze magnetiche di cui una da 3Tesla e due da 1,5 Tesla, quattro tac, cinque macchinari per la radiologia e un bunker per la radioterapia. Il Galeazzi sarà un centro polispecialistico con reparti di Ortopedia, Chirurgia Bariatrica, Neurochirurgia e le specialità di Cardiologia, Cardiochirurgia e chirurgia vascolare. Il gruppo San Donato ha deciso di investire nell’ospedale milanese perché c’era l’esigenza di assicurare maggiore spazio a medici e pazienti visto anche l’aumento della richiesta di prestazioni. A questo proposito è stato chiesto alla Regione Lombardia di aumentare la quantità di prestazioni erogabili. Il Galeazzi poi necessitava di un rinnovo degli spazi che ora. Le luci delle sale chirurgiche infatti si adeguano alla luce naturale e la struttura è dotata di ampie vetrate. Il trasloco nella nuova struttura è previsto per agosto senza che venga interrotta l’attività clinica. Si parte con il pronto soccorso per poi procedere con gli altri reparti. Per quanto riguarda i vecchi edifici il gruppo sta parlando con il Comune di Milano per definire le nuove destinazioni. Si ipotizza anche la trasformazione in una casa o un ospedale di comunità.